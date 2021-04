Le pneu de vélo révolutionné par la NASA

Le standard du pneu de vélo pourrait être sur le point de subir une transformation spectaculaire. Réinventé par startup californienne SMART, le pneu devient durable et increvable. Appelé METL, la conception du pneu de vélo de nouvelle génération est basée sur une technologie développée par la NASA pour améliorer la résilience des futurs rovers lunaires et martiens.

SMART (Shape Memory Alloy Radial Technology) a vu le jour l’année dernière. Il a pour but principal de commercialiser une nouvelle catégorie de pneus sans air, inventé pour les futures missions spatiales. C’est un alliage de nickel-titane appelé NiTinol +, qui constitue le pneu de vélo. SMART décrit son nouveau pneu comme un pneu «léger, flexible et de l’ère spatiale qui ne sera jamais à plat, mais qui roule toujours en douceur.». La startup pense que le matériau peut devenir une partie permanente des futurs vélos. Aussi, des variations de conception le rendrait également adapté à d’autres types de véhicules.

BANDEAU PUBLICITE

Smart tire au service du vélo

Une première utilisation sur les vélos

Le matériau spécial à mémoire de forme donne au pneu la capacité de se dilater, se contracter, se plier à un rythme rapide avant de retrouver rapidement sa forme d’origine. Mieux encore, il n’y a aucune perspective de crevaison et vous n’aurez jamais à le gonfler. De plus, fabriqué dans différents coloris, le pneu de vélo METL présente un look et une sensation futuristes. La combinaison unique de ces matériaux avancés, associée à une conception écologique de nouvelle génération en fait un produit révolutionnaire.

Mais certaines interrogations subsistent sur cette nouvelle technologie, comme sur la nervosité et la maniabilité du vélo avec de tels pneus. Ou encore sur son utilisation sur un vélo électrique comme le Jitensha. Cependant, le pneu METL sera disponible pour les cyclistes au début de 2022. Les alliages à mémoire de forme semblent extrêmement prometteurs pour révolutionner l’ensemble de l’industrie des pneus terrestres, a déclaré la NASA .

Publicité

Vers une extension aux voitures

Enfin, SMART affirme son intention de s’attaquer au marché mondial des pneus de voitures. À lui seul il représente 250 milliards de dollars. Le but est d’apporter des solutions plus intelligentes et plus propres à l’avenir des transports. Le pneu METL de SMART, est le fruit d’un partenariat avec la NASA. Il a pour but de commercialiser certaines des innovations de l’agence spatiale.