Philips lance un kit pour nettoyer vos sneakers

Vous qui avez la phobie de la propriété ou qui craignez à chaque instant que les semelles blanches de vos chaussures ne se salissent ! Eh bien, la solution semble toute trouvée. Philips vous propose un kit pour nettoyer vos sneakers et les rendre plus propres que jamais. Il s’agit d’un ensemble d’outils d’entretien et de nettoyage de baskets, très pratique, pouvant tenir dans une sacoche pour vous accompagner partout où vous pourrez en avoir besoin.

Un nouveau kit de nettoyage pour sneakers signé Philips

Gardez ses chaussures toujours propre et à l’abri de l’usure n’est pas toujours facile, surtout quand on ne dispose pas d’assez de temps libre. Philips apporte une solution à cette situation en inventant un ensemble d’outils permettant de nettoyer avec rapidité et efficacité une grande diversité de baskets, dont les sneakers. Le nouveau kit de nettoyage et d’entretien, baptisé Sneaker Cleaner, est facile d’utilisation et assure une propreté absolue aux chaussures, sans les abimer. Il est constitué de trois types de brosses, chacune ayant une tâche précise. La première, plus dure, est conseillée pour les parties plus résistantes comme les semelles. La seconde, douce et plus polyvalente, aidera à enlever les toiles et mailles sur les parties plus délicates. Enfin, la troisième, semblable à une éponge, est adaptée aux textures fragiles telles que le cuir, le daim, et le caoutchouc lisse. Le moteur du kit effectue plus de 500 tours par minutes pour débarrasser les sneakers de toute leur saleté.

Un gadget de propreté à petit prix

Paraitre avec des chaussures propres à tout moment est désormais possible grâce avec le nouveau kit de nettoyage lancé par Philips. Un outil électrique authentique, fonctionnant à piles (quatre piles) qui permet d’astiquer les baskets, plus particulièrement les sneakers tout en ne les détériorant pas. Très léger (environ 350g), de petites dimensions (170 x 69 x 69 mm) et à 25 euros, cet appareil, passe partout, pourrait facilement s’intégrer dans un quotidien, même chargé, pour devenir un nettoyeur par excellence pour tout genre de chaussures. Mais, il va falloir faire preuve de précautions quant aux instructions d’emploi. Et surtout, veillez à utiliser le type de brosses adapté pour chaque matière des sneakers car une inattention pourrait abimer définitivement les chaussures.

