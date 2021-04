NFT : mais qu’est-ce que c’est réellement ?

Vous n’êtes sûrement pas passé à côté du phénomène des NFT qui touche la toile depuis quelques semaines. Mais qu’est-ce que c’est réellement ? C’est ce que nous allons voir ici…

Un certificat numérique pour les biens numériques

Un NFT, pour Non-Fongible Token (ou Jeton Non Fongible), est ce qu’on appelle un jeton cryptographique, au même titre que la cryptomonnaie (tel que le Bitcoin). Il se base donc sur la blockchain. La grande différence avec la cryptomonnaie est que le NFT n’est pas fongible (c’est à dire, non-interchangeable), même s’il peut avoir une valeur. Il existe dans le but de vérifier la rareté et la propriété numérique d’un bien numérique lui aussi. C’est donc une sorte de certificat d’authenticité et de propriété.

Le premier usage grand public du Non-Fongible Token apparaît en 2016 ou il sert pour des projets de jeux de carte à collectionner. C’est le lancement de CryptoPunks en 2017 qui va commencer à faire parler des NFT dans le domaine de l’art. S’en suit la création de nombreuses plate-formes de marché d’art crypto.

Le phénomène des NFT

C’est début mars que le phénomène va faire grand bruit. En effet, Jack Dorsey, créateur de Twitter, met en vente sous forme de NFT le tout premier tweet de l’histoire : « just setting up my twttr ». Celui-ci sera acheté pour la modique somme de 2,9 millions de dollars par un entrepreneur malaisien. Ensuite, le 11 mars, c’est l’artiste Beeple qui vend un collage numérique pour 69 millions de dollars.

Plusieurs autres œuvres sous forme de NFT se sont vendues pour quelques millions de dollars. Certains artistes citent cette méthode comme le futur de l’art. En effet, il est probable que la numérisation de notre société touche également ce domaine. Le tout accentué par la crise sanitaire actuelle. D’autres sont quant à eux sceptiques vis-à-vis de ce nouveau phénomène. En 2020 le marché des NFT pesait 207 millions de dollars. Chiffre qui, à coup sûr, sera amené à augmenter fortement, au vu de ce début d’année pour le moins flamboyant dans le monde des crypto et de la blockchain.