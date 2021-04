Microsoft va sortir un mini-frigo en forme de Xbox Series X

Quand la Xbox Series X a été dévoilée, les internautes ont été nombreux à remarquer que son design ressemblait plus ou moins à celui d’un réfrigérateur. Cette blague, devenue virale n’a pas du tout été prise de haut par Microsoft qui a créé un véritable frigo en forme de Xbox Series X.

En octobre 2020, Microsoft avait préparé trois exemplaires du réfrigérateur Xbox Series X. Le rappeur Snoop Dogg et la Youtubeuse américaine iJustine ont tous deux reçu leur frigo Xbox Series X dans le cadre d’une énorme campagne marketing avant le lancement officiel de la console next-gen. Quelques jours plus tard, Microsoft a fait gagner l’exemplaire restant du réfrigérateur Xbox Series X à un internaute.

Cependant, Microsoft n’en a toujours pas fini de relayer cette blague. Dure-t-elle trop longtemps ? Pour certains, oui ; pour d’autres, non. Si vous faites partie de cette dernière catégorie de personnes et que vous rêvez d’avoir un frigo en forme de Xbox Series X dans votre cuisine, cette bonne nouvelle est pour vous. Microsoft a officiellement confirmé l’arrivée des mini-frigos Xbox Series X sur Twitter.

En effet, les équipes Microsoft en charge de la communication Twitter autour de la marque Xbox sont joueuses. Très joueuses. Lorsque la plateforme a organisé un concours pour déterminer qui était la meilleure marque sur Twitter, elles ont voulu l’emporter.

Le concours sur Twitter remporté par Microsoft

Arrivée en finale contre Skittles, la marque a décidé de lancer une promesse un peu dingue : proposer de véritables mini-frigo à l’effigie de la Xbox Series X. Après la victoire – très serrée – le responsable marketing a annoncé offrir le premier frigo à son dauphin, Skittles.

Xbox Series X : les mini-frigos arrivent bientôt

L’adversaire du compte Xbox était le géant du bonbon Skittle. De son côté, la marque avait promis de faire revenir le goût « citron vert » si elle gagnait. Le compte Xbox a remporté une très maigre victoire avec un peu plus de 50 % des voix. Greenberg a promis que la production allait être lancée et que les premiers commandés seraient « remplis de jeux vidéo et de Skittle », pour ne pas complètement oublier que la marque Xbox est avant tout une entreprise de divertissement. Cependant, on ne connait pas encore la date de la disponibilité du réfrigérateur collector.

En tout cas, si vous avez du mal à vous procurer la dernière console next-en, vous pourrez au moins vous consoler avec un frigo !

