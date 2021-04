De nombreuses technologies permettent aujourd’hui de connecter votre foyer à internet. Afin de vous permettre d’y voir un peu plus clair, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) vient de lancer la plateforme « Ma connexion internet ». Grâce à cette dernière, vous allez notamment pouvoir découvrir les technologies proposées autour de chez vous, mais aussi les débits pour chacune d’entre elles en fonction des opérateurs.

Les mauvaises surprises sont souvent de mises avec les fournisseurs d’accès à internet. Afin d’éviter les mauvaises surprises et des débits ne correspondant pas à vos besoins, l’Arcep introduit un nouvel outil cartographique très intéressant et intuitif.

L’Arcep vient à la rescousse des Français avec « Ma connexion internet »

Comparer la qualité des différents réseaux n’a jamais été aussi simple. Avec l’outil « Ma connexion internet », l’Arcep permet ainsi une identification rapide des solutions internet proposées à travers l’hexagone. L’outil se veut ainsi idéal pour les personnes souhaitant changer d’opérateur ou déménager.

Le fonctionnement de la plateforme « Ma connexion internet » est simple comme bonjour. En effet, après vous être rendu sur la page web du service, il vous suffit de rentrer la commune ainsi que l’adresse dont vous souhaitez connaitre le débit. Après ces étapes, le site affichera les différentes technologies d’accès à internet (fibre, câble, DSL, 4G fixe, satellite…), et les débits en réception et en émission chez chaque opérateur (SFR, Orange, Free, Bouygues Telecom ou Nordnet par exemple). Nous pourrions aussi nous attendre à l’avenir à voir arriver la 5G fixe lorsque les acteurs du secteur auront enfin dévoilé des offres de ce type.

Pour information, les données utilisées afin de vous permettre de visualiser l’ensemble des informations liées aux connexions internet à travers la France datent du 30 septembre 2020. Des petites différences pourraient ainsi opérer. Des mises à jour de la plateforme « Ma connexion internet » seront ainsi effectuées au fil du temps. Si vous le souhaitez, il est aussi possible de voir les débits par ville, département et région. Pour cela, il suffit d’appuyer sur le petit bouton en forme de réglage en dessous de la date du 30 sept. 2020 et de choisir « STATISTIQUES PAR COMMUNE, DÉPARTEMENT OU RÉGION » et d’entrer une ville dans le champ de recherche.