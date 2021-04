Xiaomi va bientôt augmenter le prix de ses smartphones

Après une année 2020 de tous les records autant au niveau des bénéfices réalisés que de la notoriété acquise, Xiaomi serait contraint d’adopter une politique de prix plus agressive pour le reste de cette année. Le troisième vendeur mondial de smartphones envisagerait revoir à la hausse les prix de vente des nombreux modèles de ses téléphones mobiles. Et la pénurie actuelle des semi-conducteur découlant de la crise sanitaire liée au COVID-19 en serait pour quelque chose.

Xiaomi prévoit augmenter le prix de ses smartphones

Il est connu de tous que le prix de vente d’un produit est positivement corrélé aux coûts de sa fabrication. Les entreprises appliquent des baisses ou hausses de prix en fonction de la cherté des matériaux de construction. C’est ce qui serait sur le point de se passer chez Xiaomi. Le constructeur chinois de smartphones a, en effet, annoncé, par l’intermédiaire de son Président, de futures hausses des prix de vente de certains de ses fleurons. La faute à une pénurie continue sur le marché des semi-conducteurs. La raréfaction des puces et autres composants électroniques, indispensables pour la fabrication de plusieurs modèles de smartphones de la marque, n’a pas l’air de s’estomper. Une situation qui entraînerait des difficultés de production, surtout au niveau des smartphones haut de gamme.

Des répercussions attendues sur la croissance

Les hausses de prix envisagées par Xiaomi ne devrait pas être aussi importantes. La Firme de Pékin a, en effet, fait la promesse d’optimiser au mieux la répercussion des coûts de fabrication sur les futurs nouveaux prix de vente de ses smartphones. Mais, quelle qu’elle soit, la nouvelle politique commerciale du troisième plus grand vendeur de smartphones au monde ne devrait pas laisser les consommateurs indifférents. Seuls les modèles haut de gamme devraient être impactés par ces « légères » augmentations », car ce sont les plus touchés par les difficultés de fabrication. Mais, quand on sait combien ils pensent dans les revenus annuels de l’entreprise, surtout à l’international, on ne peut que prévoir un ralentissement de l’excellente croissance de Xiaomi depuis un an. Ce qui pourrait freiner ses ambitions d’aller titiller Samsung et Apple dans le classement des ventes de smartphones.

