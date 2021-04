AirPods 3 : la date de commercialisation des écouteurs se précise

Les jours se succèdent et les informations autours des prochains écouteurs sans fils d’Apple varient et sont parfois contraires. Après une apparition furtive des AirPods 3 en image sur des sites de médias, la marque à la pomme avait ensuite annoncé un report de son lancement officiel à cause d’un retard au niveau de la chaîne de production. Aujourd’hui, c’est un expert reconnu par la Firme de Cupertino qui apporte des précisions sur la date probable de commercialisation de la troisième génération de ses AirPods.

Contraint, il y a quelques jours, de revoir ses prédictions au sujet des AirPods 3, le plus célèbre des analystes en estimation auprès d’Apple revient à la charge pour partager une information importante. Ming-Chi Kuo affirme, en effet que la commercialisation de la troisième génération des écouteurs sans fils de la marque à la pomme pourrait se faire avant la fin d’année 2021. Ce changement dans la projection est motivé par des informations provenant de sources fiables auprès de fournisseurs de la Firme de Cupertino. Selon elles, une accélération de la production des composants aurait démarré au niveau de la chaîne d’approvisionnement. Les usines comme ASE Technologie produiraient déjà en masse des pièces importantes à implémenter dans l’AirPods 3, comme les capteurs optiques.

Apple en passe de respecter son calendrier ?

Après quelques semaines d’incertitude, Apple pourrait finalement respecter son calendrier pour le lancement officiel des AirPods 3. En effet, la production de masse des composants indispensables à la fabrication des nouveaux écouteurs sans fils aurait débuté chez certains fournisseurs de la Firme de Cupertino. Si cette cadence est maintenue, la troisième génération d’AirPods se dévoilerait au public au cours du troisième trimestre de cette année (entre juillet et septembre). Rappelons que les deux premières versions d’écouteurs sans fils de la marque ont connu un franc succès. La dernière, même si les nouveautés ne sont pas encore toutes connues, devrait aussi apporter son lot de bonnes surprises et conquérir davantage d’utilisateurs.

