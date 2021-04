Snapchat permet d’essayer des chaussures Adidas grâce à la réalité augmentée

Snapchat s’associe avec Adidas pour mettre une nouvelle fonctionnalité à la disposition de leurs utilisateurs et clients. Le réseau social et l’équipementier ont décidé d’unir leurs efforts sur un projet permettant aux internautes d’essayer virtuellement des chaussures de la marque Adidas. Ce filtre est obtenu grâce à la réalité augmentée et pourrait constituer une alternative crédible pour les achats en ligne, surtout en cette période de pandémie où des restrictions de déplacement ne s’assouplissent pas.

Essayer des chaussures Adidas sans vous déplacer sur Snapchat

Snapchat introduit un nouveau filtre sur sa plateforme de réseautage. L’initiateur des stories sur les réseaux sociaux s’allie à Adidas pour permettre à ses utilisateurs d’essayer des chaussures sans se rendre dans les magasins. Des baskets et des tennis, tous neufs, des différentes tailles et couleurs sont directement accessibles juste en quelques clics. Cette nouvelle immersion qui propose une manière plus avancée de faire des achats, est rendue possible grâce à la réalité augmentée. Pour y avoir accès, il suffit de se rendre dans l’appareil photo de votre smartphone après avoir ouvert l’application. Cette dernière vous oriente ensuite vers Adidas ZX, le laboratoire de la marque. Il suffit ensuite de diriger l’objectif de la caméra vers les pieds pour trouver des chaussures sur mesure. Pour les utilisateurs moins en clin aux manipulations, des aides sont proposées à chaque étape.

Acheter ses chaussures Adidas en période de pandémie

Quand d’une grande marque se lie à un l’un des réseaux sociaux les plus populaires pour faciliter la vie à ses clients, le résultat ne peut qu’être impressionnant. C’est le cas du nouveau filtre d’essai en ligne de chaussures inauguré par Adidas et Snapchat. Les utilisateurs de l’application peuvent trouver des baskets et tennis de la marque de leur pointure sans bouger de chez-eux. Cette expérience, très ludique, peut se révéler très opportune en cette période de crise sanitaire où confinements, couvres-feu et limitation de déplacements sont légions. La marque à trois bandes envisagerait d’ailleurs de l’étendre à tous les autres produits de sa boutique en ligne car elle réduirait considérablement les retours d’articles pour défaut de mensurations.

