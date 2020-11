Après les filtres, Snapchat veut ajouter une IA à son application

Publicité

Pour développer son application, Snapchat veut introduire une nouvelle fonctionnalité : l’IA. Après l’incorporation de ses fameux filtres, Snapchat veut faire place à plus d’innovation. C’est alors qu’il fait appel à une startup israélienne, qui centre ses recherches sur l’intelligence artificielle.

Cette IA se prénomme Voca.ai. Snapchat voudrait la racheter pour un montant de 70 millions de dollars. Grâce à cette potentielle acquisition (révolutionnaire), le petit fantôme jaune pourra bénéficier d’une fonctionnalité à la pointe de la technologie et des compétences de la start-up.

Un service client futuriste

Rien n’est définitivement sûr, mais le produit développé par Voca.ai serait, sans doute, l’une des nouvelles fonctionnalités de Snapchat. Depuis son lancement en 2017, la startup israélienne a concentré tous ses efforts dans cette intelligence artificielle. De quoi donner confiance aux potentiels acheteurs. Vocai.ai est un agent virtuel vocal qui est capable de répondre aux questions des clients sur les lignes téléphoniques des services après-vente. Grâce à cet assistant vocal, fini l’attente, finis aussi l’interaction humaine. Ces derniers peuvent directement répondre aux clients sur des questions basiques.

Mais pourquoi Snapchat voudrait-il investir dans ce produit destiné au SAV ? Pourtant si éloignée de l’activité de Snap. Pour ce faire, Snapchat intègrerait directement l’intelligence artificielle comme fonctionnalité dans ses filtres. Ce robot aux faux airs d’humain compléterait les technologies de réalité augmentée.

Un effet boule de neige

Si l’achat de cette start-up se concrétise, la firme serait propriétaire de 2 startups israéliennes en l’espace de 4 ans. Avec la première, Cimagine Media, dans le but d’aider Snapchat au développement et à l’intégration de la réalité augmentée comprenant les filtres. Et maintenant, c’est au tour du développement de l’assistance artificielle avec la startup et son produit Vocai.ai. Snapchat n’est pas près de s’arrêter là. Sa toute dernière innovation permet de voir combien d’abonnés disposent vos amis ou vos personnalités suivies sur l’application.