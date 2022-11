iPhone 15 : une probable augmentation des prix en 2023

Un nouveau rapport de Digitimes vient de préméditer une augmentation de prix pour les iPhone en 2023. Ainsi, les iPhone 15 seraient plus chers que les iPhone 14. Pour expliquer cette situation, le média mentionne des prix plus élevés des composants électroniques, plus précisément pour les puces 3 nm par le fondeur TSMC. Cette finesse de gravure serait en effet utilisée pour les modèles Pro.

Avec une génération de smartphones chaque année, Apple a généralement réussi à maintenir les prix. Une importante hausse tarifaire a cependant été notifiée cette année, que ce soit sur les iPhone ou encore les iPad. La raison de cette situation est très simple : l’augmentation du coût des composants, mais aussi l’inflation généralisée dans plusieurs pays (dont la France).

Mauvaise nouvelle, 2023 ne devrait pas être clément pour notre portefeuille. Digitimes vient en effet d’expliquer dans un récent rapport que TSMC augmente franchement le prix de ses composants. Le célèbre fondeur et fournisseur d’Apple a d’ailleurs son carnet de commandes rempli pour l’année 2023, et même après.

Selon des bruits de couloirs, le prix d’un wafer de la famille N3 gravé en 3 nm coût aujourd’hui 20 000 dollars, soit un tarif 25 % plus élevé qu’une gravure en 5 nm en 2016. Apple va utiliser un composant N3E pour la puce de ses iPhone 15, probablement les modèles Pro. À titre d’information, elle devrait être toujours plus performante et avoir une meilleure efficience énergétique.

En sachant que les prix sont de plus en plus élevés pour les gravures TSMC, la puce A17 devrait être plus coûteuse pour Apple. Cependant, le fondeur est un fournisseur de longue date d’Apple. Nous pouvons donc encore espérer que la firme américaine a bien négocié ses contrats bien avant cette hausse tarifaire, et/ou qu’elle profite de tarifs avantageux. Cela pourrait ainsi au moins limiter la hausse de prix des iPhone 15 par rapport aux iPhone 14.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 15 : un design avec des bords arrondis, similaires à l’iPhone 5C !