Forfait mobile 100 Go : deux mois d’abonnement offerts pour le Black Friday

L’heure est au Black Friday ! C’est ainsi l’occasion de faire des économies sur divers produits, mais aussi abonnements. Bonne nouvelle, Cdiscount Mobile propose en ce moment une offre à ne pas manquer : un forfait 100 Go à 12,99 euros par mois, avec deux mois offerts. Comme d’habitude, tout cela est sans engagement.

Besoin de faire quelques économies en cette fin d’année ? Changer de forfait mobile pourrait être une bonne solution. Le Black Friday vient ainsi à votre rescousse pour faire baisser votre facture mensuelle. Dans les détails, nous vous parlons aujourd’hui de l’offre Cdiscount Mobile.

Pour le Black Friday, l’opérateur mobile propose un forfait de 100 Go pour le prix de 12,99 euros par mois, même après la première année d’abonnement. Le plus intéressant est que Cdiscount Mobile offre deux mois à la souscription de cette offre.

Outre cet avantage pécuniaire, et les 100 Go de données mobiles 4G en France métropolitaine, le forfait propose 12 Go en Europe et dans les DOM. Sans grande surprise, nous retrouvons ensuite les appels, SMS et MMS illimités.

À noter, cette offre est disponible à la souscription uniquement jusqu’au 28 novembre 2022. Il est aussi important de rappeler que les offres de Cdiscount Mobile sont sans engagement.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.