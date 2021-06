Nvidia dévoile ses deux nouvelles cartes graphiques : GeForce RTX 3070 Ti et 3080 Ti

C’est à l’occasion du salon Computex que Nvidia vient de lever le voile sur ses nouveaux GPU. En effet, la marque vient de dévoiler ses deux nouvelles cartes graphiques haut de gamme, les GeForce RTX 3070 Ti et 3080 Ti.

Computex 2021 : deux nouvelles cartes graphiques Geforce RTX

Malgré la pénurie de composants qui empêche NVIDIA de contenter tous les joueurs, le fondeur ne chôme pas et vient de dégainer deux nouvelles cartes graphiques, les GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti. Ces deux cartes viennent compléter la gamme et s’intercaler dans une gamme déjà bien fournie composée des GeForce RTX 3060 Ti, 3070, 3080 et 3090.

Image : Nvidia

Ces modèles estampillés « Ti » ne diffèrent pas franchement des actuels GeForce 3070 et 3080, mais on retrouve tout de même quelques différences. Déjà, elles intègrent toutes deux le fameux limiteur du hashrate LHR, afin d’éloigner les mineurs de cryptomonnaies et réserver ces modèles pour les joueurs.

Ensuite, la GeForce RTX 3070 Ti vient logiquement s’intercaler entre les GeForce RTX 3070 et 3080 du côté des performances, mais conserve son système de refroidissement et 8 Go de mémoire GDDR6X. Du côté de la GeForce RTX 3080 Ti, elle emprunte beaucoup de sa grande soeur, le GeForce RTX 3090, à la différence de son système de refroidissement et de sa mémoire graphique GDDR6X qui reste à 12 Go.

La GeForce RTX 3080 Ti sera disponible dès cette semaine, le 3 juin, au prix de 1 199€. Quant à la GeForce RTX 3070 Ti, elle sera disponible un peu plus tard, le 10 juin, au prix conseillé de 619€. Les cartes de NVIDIA sont si difficiles à se procurer que la précision est indispensable : la marque a bel et bien prévu du stock dès le jour J. C’est donc le moment idéal pour se procurer l’une des nouvelles cartes de NVIDIA si vous n’aviez pas réussi à mettre la main sur les modèles déjà sortis !

De nouveaux jeux compatibles avec les technologies Nvidia

En marge de la présentation de ces deux nouveaux GPU, Nvidia a annoncé que plus de 130 jeux étaient désormais compatibles avec ses technologies d’accélération RTX. Parmi les jeux prenant à la fois en charge le Ray Tracing et le DLSS présentés lors de la keynote du Computex, on peut citer The Ascent, DOOM Eternal, DYING : 1983, Icarus, LEGO Builder’s Journey et The Persistence, tandis que Red Dead Redemption 2 et Rainbow Six Siege prennent quant à eux uniquement en charge le DLSS.

Image : Nvidia

Enfin, Nvidia Reflex est, de son côté, compris dans « 12 des 15 meilleurs jeux de tir compétitifs », se vante Nvidia : Escape from Tarkov, CrossFire HD, Naraka : Bladepoint et War Thunderrejoignent ainsi la liste des jeux compatibles.

