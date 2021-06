EPOS B20 : Un micro studio simple d’utilisation et élégant

Le EPOS B20 est le nouveau microphone de la marque éponyme qui promet une qualité studio. Il propose une utilisation plug and play sur PC, MAC et PS4.

L’EPOS B20, un microphone de qualité studio

EPOS a déjà 115 années d’expérience en matière d’ingénierie audio. C’est pourquoi le B20 est un micro qui offre des voix claires. Malgré tout celui ne vient pas renier les graves ainsi que les aigus. Ce microphone se destine aux joueurs avec une diffusion de qualité studio (24bit 48kHz) sur les plateformes de streaming telles que Twitch ou YouTube. De plus, celui-ci propose une réduction des bruits de fond.

La polyvalence dans l’âme

Le EPOS B20 est équipé de commandes audio intégrées grâce à des boutons de volume, de gain et de sourdine. Lorsqu’il est utilisé, des LED intuitives indiquent si le microphone est actif ou muet. En outre, le B20 comprend une prise casque qui permet de contrôler la voix en temps réel et de mixer l’audio du jeu.

Les utilisateurs vont pouvoir personnaliser leur expérience à souhait via la sélection des différents modes audio : cardioïde, stéréo, bidirectionnelle ou omnidirectionnelle. Les différents modes permettent de s’adapter à l’ensemble des situations.

Une construction haut de gamme.

EPOS s’inscrit dans une conception haut de gamme avec ce B20 ! En effet, il est doté d’une coque en aluminium solide, à la fois durable et légère, complétée par un design et des accents élégants et ergonomiques. Livré de base avec un support bureau, il intègre également un adaptateur afin de le positionner directement sur une perche.

Configuration et personnalisation intuitives

Le microphone EPOS B20 est un micro plug and play qu’il suffit de connecter via un câble USB-C à USB-A.

Il est possible d’améliorer encore le son du B20, la suite EPOS Gaming peut être téléchargée pour accéder à une série de paramètres de personnalisation. Par exemple les réglages de la réduction du bruit, l’ajustement de l’égaliseur du microphone, les commandes de réverbération, etc.

« Le B20 est idéal pour les joueurs qui souhaitent élever la qualité de leurs enregistrements, de leurs diffusions et de leur communication audio. Nous sommes fiers de développer des produits qui immergent totalement les gens dans les jeux, et nous sommes fiers que le B20 perpétue cet héritage », a déclaré Maja Sand-Grimnitz, Director, Global Marketing, Gaming, EPOS.

Prix et disponibilité

Le microphone EPOS B20 est maintenant disponible en ligne sur eposaudio.com/gaming et chez vos revendeurs préférés au prix de 199€.