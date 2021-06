OnePlus Nord CE 5G : le nouveau leader des smartphones milieux de gamme ?

OnePlus vient de dévoiler un tout nouveau smartphone : le Nord CE 5G (Core Edition). Avec cette nouvelle référence dans la gamme Nord, la firme chinoise continue ainsi de s’introduire sur le secteur du milieu de gamme en proposant un produit avec une fiche technique très intéressante pour un prix de 299 euros.

Après le Nord en juillet dernier, OnePlus avait décidé d’étendre la gamme avec les N10 5G et les N100. En date du 10 juin 2021, le constructeur a présenté un nouvel étalon : le OnePlus Nord CE 5G. À travers un communiqué de presse, OnePlus explique ainsi que ce nouveau modèle « offre l’essence de l’expérience Nord, avec des fonctionnalités puissantes et un prix encore plus abordable – le tout doublé d’un design travaillé« .

OnePlus Nord CE 5G : un smartphone complet et abordable

Commençons les présentations. Le OnePlus Nord CE 5G s’équipe d’une dalle OLED de 6,4 pouces compatible HDR10+ avec une définition Full HD ainsi qu’un taux de rafraichissement de 90 Hz. À l’intérieur, le smartphone s’équipe d’un processeur Snapdragon 750G, compatible avec le réseau 5G, mais aussi 6, 8 ou 12 Go de RAM ainsi que 128 ou 256 Go de stockage interne. Des arguments solides permettant de proposer des performances qui satisferont la plupart des utilisateurs, que ce soit en termes d’utilisation classique ou de jeu.

Côté design, il reprend les codes du OnePlus Nord premier du nom avec un triple capteur photo vertical à l’arrière, mais ne profite que d’une caméra sur la face avant. Par rapport à son prédécesseur, le Nord CE 5G reste fin et léger avec une épaisseur de 7,9 mm et un poids de 170 gr. Trois coloris seront disponibles : Blue Void, Charcoal Ink et Silver Ray. Bonne nouvelle pour les fans de musiques, la prise jack 3,5 mm est présente.

Du côté de la photo, le OnePlus Nord CE 5G s’arme d’une caméra selfie de 16 Mpx à l’avant et d’un module avec trois objectifs à l’arrière : un principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un monochrome de 2 Mpx. Pour finir sur la fiche technique, le smartphone profite d’une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide Warp Charge 30T Plus. Cette dernière permet de charger l’appareil de 0 à 70 % en seulement 30 minutes.

Les précommandes ont d’ores et déjà débuté pour les membres de la Communauté OnePlus et se termineront demain à 1h du matin. Pour les autres, les précommandes commenceront samedi à 11 heures. Le 21 juin 2021 à 11h, la commercialisation du OnePlus Nord CE 5G débutera. Concernant la grille tarifaire, le smartphone affiche un prix de 299 euros pour le modèle 6/128 Go, 329 euros en version 8/128 Go et 399 euros pour la déclinaison 12/256 Go.