Une mise à jour Oculus tournée vers iOS : notifications, incrustation vidéo…

Avec la prochaine mise à jour de ses casques de réalité virtuelle, Oculus ajoute plusieurs nouveautés, principalement orientés vers l’écosystème Apple. Voici les principales fonctions ajoutées avec la version V29.

Live Overlay : l’incrustation via un smartphone et sans fond vert

Parmi les nouveautés Oculus à prévoir, Live Overlay est de loin la plus révolutionnaire. En effet, la fonction ajoute la possibilité de vous transporter dans le monde virtuel qui apparaît sous vos yeux. Vous pourrez vous transporter de manière bien réelle grâce à votre smartphone. La fonction s’appelle Live Overlay et sera disponible en bêta dans un premier temps pour quelques utilisateurs sous iOS. Afin de profiter de cette fonction, il vous faudra un iPhone XS ou un modèle plus récent.

Cela va vous donner l’impression d’être réellement en VR en superposant sur votre vie réelle dans votre casque. Pour utiliser le mode Superposition en direct, il faut lancer l’app sur votre smartphone et placer ce dernier face à vous pour vous filmer en direct.

Enfin, Live Overlay est compatible avec toutes les applications prenant en charge la diffusion et l’enregistrement. Vous pouvez sauvegarder vos vidéos pour les regarder ensuite ou les partager depuis l’app Oculus.

Recevoir les notifications de son smartphone dans le casque VR

Depuis l’app Oculus, activez les notifications de votre smartphone. Elles apparaîtront alors dans votre casque, que ce soit depuis une application ou un SMS, pendant que vous vous adonnez à un jeu ou êtes en train de travailler. Et si vous disposez de plusieurs comptes sur le casque, elles ne sont bien affectées qu’un seul utilisateur. Les autres ne les recevront pas si le compte iPhone n’est pas relié à celui d’Oculus. La prise en charge d’Android est prévue ultérieurement.

Compte multi-utilisateurs et partage d’applications pour l’Oculus Quest 1

Cette possibilité n’était pas encore accessible pour les possesseurs de la première génération de Quest. Grâce à cette fonction, il est possible de connecter plusieurs comptes sur un seul casque et de profiter des jeux du compte principal sans avoir à les acheter. Cela permet aussi d’avoir sa propre progression sans parasiter celle des autres joueurs de votre casque Oculus.

Un gestionnaire de fichiers accessible en VR

L’application « Fichiers », qui sera située dans la bibliothèque d’applications, permettra d’accéder, de parcourir, de gérer, de partager et même d’uploader des fichiers situés sur votre casque VR. Cela va permettre, entre autre, de trier ses captures photos ou vidéo sans avoir à passer par un PC. A voir ce qu’il permettra vraiment, mais c’est une bonne nouvelle.

Une barre de menu flottante remaniée



Le menu universel a été remanié pour une meilleure gestion du multi-tâche et un accès rapide aux applications épinglées et récemment lancées. Les fonctions de base du système, comme les paramètres, les notifications et le niveau de batterie du casque sont toujours disponibles. A première vue, le seul changement visible st le transformation du pictogramme « Home » du menu en « Explorer ».

De la publicité pour les jeux dans l’application Oculus

L’application Oculus va également donner plus de place aux développeurs et les mettre en lumière en introduisant… de la publicité pour les différents contenus Oculus ! Selon la filiale de Facebook, cela doit permettre de faire la promotion de leurs expériences auprès du plus grand nombre de personnes.

Oculus promet que les publicités que vous verrez seront « pertinentes » afin de vous permettre de trouver plus facilement les jeux et applications susceptibles de vous intéresser. Pour cela, un outil est mis à disposition pour que vous puissiez contrôler les données qui seront utilisées pour vous afficher des publicités.

