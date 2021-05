OnePlus souhaiterait lancer des télévisions en Europe

En Europe, OnePlus vend des smartphones ainsi que des accessoires, comme les montres connectées ou les écouteurs sans fil. Mais en Inde, depuis deux ans, la marque commercialise également des Smart TV.

OnePlus prépare le lancement de ses TV en Europe

En France, OnePlus est surtout connu pour ses smartphones et, depuis récemment, pour sa montre connectée, la OnePlus Watch. Néanmoins, le constructeur chinois ne sa cantonne plus aux seuls produits mobiles. Depuis 2019, la firme s’est lancée dans le domaine des téléviseurs connectés avec trois modèles déjà commercialisés : le OnePlus TV Q1, le OnePlus TV U1 et OnePlus TV Y1.

Jusqu’à présent, la firme a cependant restreint ses téléviseurs au seul marché indien. Néanmoins, les choses pourraient bien changer à l’avenir. Le patron de OnePlus, Pete Lau, a en effet indiqué à plusieurs médias que la firme pourrait lancer ses téléviseurs sur le marché européen. Le projet serait d’ailleurs suffisamment avancé pour que Pete Lau indique que la firme « prépare » ce lancement en Europe. « D’après Lau, c’est une avancée logique, mais il n’y a pas encore de calendrier précis ou d’autres détails », indique WinFuture.

La marque propose actuellement cinq téléviseurs en Inde

Cependant, il ne faut pas se réjouir trop vite. En effet, rien n’est encore acté et nous sommes encore loin d’une commercialisation en France. Aucune feuille de route n’a pour l’instant été donnée, par exemple. OnePlus pourrait ainsi suivre les pas de Xiaomi. La marque chinoise, qui commercialisait ses téléviseurs en Chine et en Inde, s’est lancé cette année sur le marché européen avec son premier téléviseur : le Mi TV Q1. Reste maintenant à voir ce que pourrait apporter OnePlus au marché.

OnePlus vend aujourd’hui cinq téléviseurs en Inde : les modèles 55Q1, 55Q1 Pro, 55 U1, 43Y1 et 32 Y1. Il s’agit d’écrans tournant sous Android TV et les versions de 55 pouces disposent d’une dalle OLED. Un modèle a une particularité intéressante, puisqu’il dispose d’une barre de son rétractable sur sa partie inférieure. Les Q1 et Q1 Pro, les plus chers, sont vendus respectivement 900 euros et 1300 euros. Leur prix sera sensiblement le même s’ils arrivent chez nous.

Encore un peu de temps ? Découvrez la Xiaomi Mi TV Q1 : QLED 4K, 75 pouces et 120 Hz à moins de 1000 euros !