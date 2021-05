Le OPPO Find X3 Neo est le milieu de gamme de la nouvelle série de téléphones made in OPPO. Design dans l’air du temps, performance très bonne et photophone qualitatif, voici ce que l’on pourrait dire de ce smartphone dès les premières prises en main. Rentrons un peu plus dans le détail maintenant.

Unboxing

Le contenu de la boîte est relativement simpliste. Pas de coque, ni même de dongle USB-C permettant de connecter un câble jack. Non, seulement un câble USB-C ainsi que sa prise murale, dommage de faire aussi léger pour un téléphone vendu à ce prix.





Design

Le design de cette Oppo Find X3 Neo reste dans la lignée des derniers smartphones de la marque chinoise. Disponible en Noir Starlight ou en Argent Galactique, les effets sont du plus bel effet. La finition arrière est fait en suivant le processus de conception OPPO Glow. Ce dernier offre une texture en relief et est surtout très efficace pour résister aux traces de doigts. De plus le smartphone est relativement fin avec une épaisseur de 7.99mm seulement pour un poids sur la balance de 184g.

Sur l’arrière du smartphone, nous retrouvons le gros module photo. Ce dernier abrite 4 capteurs ainsi que 3 flashs. Voici le détail des 4 capteurs photo :

Un capteur de 2MP pour les macros

Un capteur de 13MP pour qui sera utilisé pour la fonction téléobjectif

Le capteur principal de 50MP

Un capteur de 16MP pour les photos grand angle

Passons désormais aux tranches du smartphone. La tranche droite sera seulement dotée du bouton power tandis que la tranche gauche accueillera les boutons de volume. La partie inférieure dispose quant à elle du port de recharge USB-C, de la trappe à double carte SIM ainsi que de l’unique haut-parleur.









Écran

Avec sa dalle Super AMOLED de 6.5″, cet Oppo Find X3 Neo offre un très bon confort visuel. Son ratio d’écran est dans une bonne moyenne avec un bon 92.1%. Ce dernier est compatible HDR10 et dispose d’une espace de couleur DCI-P3, pour un très bon rendu des couleurs. Pour la fréquence de rafraîchissement, nous sommes ici sur du 90Hz. Son utilisation, même en plein soleil, est un d’un grand confort visuel.

Appareil photo et vidéo

Comme mentionné plus tôt, l’Oppo Find X3 Neo embarque 4 capteurs photos. Sur le papier, les données sont plutôt alléchantes. Et cela se confirme dans les faits avec une qualité des photos de très haute volée. D’ailleurs, toutes les photos qui apparaîtront dans les articles autour du projet d’ordinateur fixe sont prises avec ce smartphone. Pour rappel, ce projet permettra l’écriture de dossiers/guide et de tests autour des composants d’un ordinateur fixe. Ci-dessous quelques exemples de photos afin que vous puissiez vous faire une idée de la qualité photo.









Durant le jour, les résultats sont très bons, même via un affichage sur ordinateur. Les couleurs sont bonnes, tout comme le piqué général de la photo. Pour ce qui est des photos de nuit, il ne se débrouille pas trop mal même si pas mal de grain est présent sur la photo. Quant à la vidéo, de nombreuses technologies font leur apparition comme le Live HDR ou encore le mode vidéo IA qui adaptera la lumière en temps réel en fonction du décor.

Performances & autonomie

Avec un Snapdragon 865 pour processeur, cet OPPO Find X3 Neo se place dans le haut du panier en termes de performances. Bien entendu, qui dit processeur de dernière génération dit : 5G ! Le processeur est accompagné de pas moins de 12Go de RAM, de quoi offrir une fluidité optimale. Le stockage, quant à lui, offre un espace de 256Go, sans extensions possibles.

Pour ce qui est de l’autonomie, nous retrouvons une batterie relativement costaud de 4500mAh. Cette grande capacité offrira aux utilisateurs une autonomie plutôt confortable, qui oscillera entre une et deux journées, en fonction de votre utilisation (jeux vidéos, réseaux sociaux, fréquence de rafraîchissement de l’écran etc..).





Pour la recharge, vous pourrez compter sur la charge rapide maison : SUPER VOOC 2.0. Avec une puissance de 65W, il permettra un chargement complet en à peine plus qu’une demi-heure, un très très beau score !

Conclusion

Cet OPPO Find X3 Neo reste dans la lignée de la marque. Un smartphone élégant, puissant, mais également un bon photophone. Mais qui dit OPPO, dit également tarif plutôt élevé. En effet, pour s’offrir ce smartphone il faudra débourser la coquette somme de 799€. Un tarif à toutefois relativiser au vu de la concurrence présente sur le marché. À ce prix vous optez pour un smartphone qui saura vous suivre longuement durant vos différentes aventures.

Produit disponible sur OPPO Find X3 Neo - Smartphone 5G Débloqué - Téléphone 5G 256 Go - 12 Go de RAM - Écran 90 Hz - Batterie 4500 mAh - Quadruple Capteur Photo 50 MP - USB-C - Android 10 - Noir Starlight

Voir l'offre 728,21 €