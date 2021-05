Les quatre meilleures cryptomonnaies à moins 1€ à acheter en 2021

Plusieurs secteurs d’activité dans le monde adoptent la cryptomonnaie, notamment le commerce et la banque. Sa croissance a été rapide et rentable pour les détenteurs. Malheureusement, les meilleures cryptomonnaies, Bitcoin et Ethereum, sont trop chères pour en avoir un entier. Les investisseurs qui souhaitent uniquement essayer les cryptomonnaies en dessous d’un euro devraient se pencher sur celles qui suivent !

Toutes les cryptomonnaies répertoriées ci-dessous font partie du top 20 des cryptomonnaies sur Binance, l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde ! Voici les principales cryptomonnaies moins chères qui pourraient vous intéresser en tant qu’investisseur pour 2021.

Cardano (ADA)

Cardano est un réseau basé sur la blockchain, conçu pour les échanges P2P et fondé en 2015 par Charles Hoskinson, l’un des cofondateurs d’Ethereum. Il vise à fournir un écosystème plus équilibré et durable pour les métiers, étant donné que l’ETH et le BTC sont devenus trop chers. Cardano est également entré dans l’industrie du divertissement interactif, car il est maintenant accepté comme monnaie de jeu. Découvrez n’importe quelle stratégie de jeu Aviator pour commencer à la gagner de manière amusante.

Le jeton natif de Cardano, ADA, coute actuellement environ 1,8 €! Il a atteint un niveau record de 2 € le 16 mai 2021. On s’attend à ce que sa valeur diminue dans un avenir immédiat. Son meilleur prix d’achat devrait se situer autour de 0,7 €, mais il est possible qu’il baisse de 0,1 € ou moins, alors restez attentifs. Il augmentera à nouveau, dépassant peut-être son record absolu, en 2022.

Stellar Lumens (XLM)

Stellar Lumens est une autre cryptomonnaie intrigante à surveiller. Son prix actuel est d’environ 0,4 €, ce qui le met déjà dans sa meilleure fourchette de prix. Si vous pouvez l’obtenir pour un prix inférieur à 0,6 €, vous pouvez vous attendre à de gros retours avant la fin de 2021. Il est également possible de l’obtenir pour 0,10 € ou moins, mais n’attendez pas que cela se produise.

Stellar Lumens est un jeton bancaire lancé le 13 juillet 2014. Il propose Stellar comme une plateforme accessible et bon marché reliant les utilisateurs aux institutions bancaires. Son objectif est de créer un système de paiement moins cher et facile à utiliser avec une portée mondiale. Jed McCaleb est le cofondateur et directeur technique de Stellar Lumens. Il est également connu pour ses contributions à la fondation de Ripple.

Basic Attention Token (BAT)

Le Basic Attention Token (BAT) est une cryptomonnaie locale de Brave, un navigateur Web décentralisé et open source. À l’époque, BAT valait 1,03 € avec un record historique de 1,39 € le 9 avril 2021. Il devrait exploser encore plus au cours des prochains mois. Ce n’est que le début de son ascension. Vous aurez de la chance de l’obtenir pour 0,8 € ou moins, alors saisissez-le lorsqu’il atteint cette valeur.

BAT peut être gagné en utilisant le navigateur Brave pour tous vos besoins de navigation. Vous pouvez gagner des BAT plus rapidement en cliquant sur les publicités. Contrairement à d’autres navigateurs comme Mozilla Firefox, cofondé par le fondateur de Brave, Brendan Eich, ce navigateur protège vos données des bots. Cela permet d’éviter que vos recherches ne soient reprises et vendues à des annonceurs.

Tron (TRX) – Une nouvelle cryptomonnaie

Au lieu de la finance, Tron est une blockchain qui se concentre principalement sur la distribution de contenu numérique pour le divertissement. Cela inclut les jeux de hasard, faisant ainsi de TRX une devise de pari populaire pour les machines à sous en ligne. Vous pouvez rechercher une stratégie de jeu Aviator pour cela. Il vise à créer une plateforme gratuite de contenu numérique dans le monde entier. Tron a été fondée par Justin Sun en 2017 en Chine, peu de temps avant que le pays n’interdise l’offre initiale de pièces de monnaie (ICO).

Actuellement, le prix de Tron est d’environ 0,10 € avec un niveau record de 0,15 €. Il s’agit d’un grand bond par rapport à sa valeur de 0,05 € de début avril, mais il devrait augmenter encore plus dans les mois à venir. Le meilleur moment pour obtenir cette monnaie est lorsque sa valeur est de 0,17 € ou moins. Oui, cette estimation est plus élevée que son record absolu. On s’attend à ce qu’il se multiplie par cent dans l’année.