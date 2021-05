Xbox Game Pass : 15 nouveaux jeux pour la fin du mois de mai

Une fois n’est pas coutume, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui arriveront pendant la deuxième partie du mois sur le Xbox Game Pass. La deuxième quinzaine de mai 2021 vient ainsi accueillir 15 licences vidéoludiques sur les consoles Xbox, sur PC et le service de cloud gaming xCloud. Découvrez dans notre article l’ensemble des nouvelles licences prochainement disponible, mais aussi celles qui quitteront le catalogue.

Mois après mois, Microsoft continue de tenir un rythme effréné afin d’alimenter la bibliothèque de son Xbox Game Pass. Début mai 2021, nous avons par exemple vu arriver FIFA 21 ou encore Red Dead Redemption Online, Just Cause 4 et Outlast 2. En cette deuxième partie du mois, la firme de Redmond se veut encore plus généreuse en ajoutant une quinzaine de jeux divers et variés afin de répondre à toutes les envies des joueurs !

Les nouveaux jeux de mai sur le Xbox Game Pass

Commençons la liste des nouveaux 15 jeux qui arrivent durant le mois de mai 2021 sur le service de Microsoft. Pour commencer, Snow Runner est d’ores et déjà disponible sur console, PC et Cloud. Votre objectif : conduire des camions tout-terrains dans des environnements dans des conditions extrêmes. Ensuite, le Xbox Game Pass accueillera le 20 mai : Peggle 2 (Cloud), un jeu de casse brique dans un monde fantastique ; Plants vs Zombies : Garden Warfare (Cloud), le célèbre FPS faisant s’affronter des plantes contre des zombies ; Secret Neighbor (PC), un jeu d’infiltration ; et The Wild at Heart (Console et PC), un jeu indépendant faisant fortement penser à la mécanique des Pigmins.

La balle au prisonnier fera ensuite son entrée sur le Xbox Game Pass le 21 mai, Knockout City (Console et PC), avec à ses côtés The Catch : Carp & Coarse (Cloud, Console & PC), un jeu de pêche. Le 27 mai, vous aurez l’occasion de prendre la mer et dévorer tout sur votre passage avec votre requin dans Maneater. Pour finir, le 27 mai permettra de profiter de sept nouveaux jeux : Conan Exiles (xClouc et Xbox), Fuzion Frenzy (xCloud), Joy Ride Turbo (xCloud), Mechwarrior 5 : Mercenaries (Console), Slime Rancher (PC), l’excellent Solasta : Crown of the Magister (PC) ainsi que Spellforce 3 : Soul Harvest (PC).

Les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass le 31 mai prochain sont les suivants :

Assetto Corsa (Console et Cloud) ;

BroForce (PC) ;

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (Console) ;

Kingdom Hearts HD 2.8 : Final Chapter Prologue (Console) ;

Surviving Mars (Console, PC et Cloud) ;

Void Bastards (Console, PC et Cloud).

Encore un peu de temps ? Découvrez les habitudes des joueurs français sur le Xbox Game Pass !