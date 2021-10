Windows 11 est disponible, voici comment installer la mise à jour

L’heure a enfin sonné, Windows 11 est enfin disponible. Depuis le 5 octobre 2021, Microsoft permet en effet d’installer gratuitement son tout nouveau système d’exploitation depuis les ordinateurs tournant sous Windows 10. Alors que la firme américaine prévoit un déploiement progressif sur les ordinateurs jusqu’en 2022, il est tout de même possible pour les plus impatients d’installer la mise à jour dès aujourd’hui sur votre PC compatible. Découvrez dans notre article comment faire en quelques étapes !

Comme prévu, Microsoft déploie son nouveau système d’exploitation Windows 11 à partir du 5 octobre 2021. Dans les détails, les ordinateurs éligibles ne profiteront pas tous de cette mise à jour dès aujourd’hui, mais progressivement jusqu’à mi-2022 d’après la firme américaine. Il est cependant possible de tout de même passer à Windows 11 via une manipulation très simple et rapide :

Vérifier dans un premier temps que votre ordinateur est bien éligible à la mise à jour Windows 11. Pour cela, téléchargez l’application « PC Health Check », nomme « contrôle d’intégrité du PC » en français ;

Rendez-vous ensuite dans les Paramètres de votre PC Windows 10 ;

de votre PC Windows 10 ; Entrez dans la section Mise à jour et sécurité ;

; Cliquez sur Windows Update ;

; Appuyez sur le bouton Vérifier les mises à jour ;

; Si la mise à jour ne vous est pas proposée aux téléchargements, installez et utilisez l’Assistant d’installation de Windows 11 ;

Il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider par l’utilitaire !

Pour information, le déploiement progressif de Windows 11 n’est pas là pour faire jolie. En effet, Microsoft effectue cette procédure afin de rapidement trouver des bugs encore non découverts et les corriger. De plus cela permet à l’entreprise américaine de travailler avec certains de ses partenaires afin de proposer des pilotes de composants adaptés au nouveau système d’exploitation.

Patienter le temps que le déploiement de Windows 11 soit disponible sur son ordinateur peut ainsi permettre d’avoir une expérience plus fluide et optimisée sur son ordinateur. Forcer la mise à jour via l’Assistant d’installation peut ainsi s’avérer problématique pour votre ordinateur. Des périphériques peuvent ainsi moins bien marcher et les performances ne pas être à la hauteur de ce que propose actuellement Windows 10.

