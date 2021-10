Passez à la 5G pour moins de 10 € par mois avec ce forfait !

La transition vers un smartphone 5G est de plus en plus abordable. Du côté des forfaits, peu d’acteurs proposent aujourd’hui une enveloppe de données mobiles à petit prix sur ce nouveau réseau. On retrouve tout de même un acteur très intéressant avec une offre sans engagement avec 100 Go de 5G pour 9,99 € par mois : Prixtel.

Prixtel propose de la 5G à prix abordable

La 5G commence à être de plus en plus présente sur le territoire français, tout comme les smartphones compatibles. Si vous êtes bien équipé, il est donc temps de faire l’acquisition d’un forfait mobile compatible. L’offre Prixtel semble être selon nous la meilleure alternative sans engagement : 100 Go pour 9,99 euros par mois.

Prenant la dénomination Le grand, le forfait mobile de Prixtel propose ainsi une enveloppe de donnée mobile conséquente de 100 Go pour profiter d’internet en 5G durant tout un mois. 15 Go sont aussi disponibles à l’étranger (UE + DOM). En plus de cela, on retrouve les classiques appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’étranger. À titre d’information, le réseau utilisé est celui de SFR, opérateur ayant notamment racheté Prixtel récemment.

L’ensemble de ses avantages est proposé à un prix défiant toute concurrence : 9,99 € par mois pendant un an, puis 14,99 € par mois. Petit truc en plus, Prixtel est connu pour ses forfaits flexibles. De ce fait, l’offre Le grand peut varier en fonction de votre consommation de données mobiles. Si vous utilisez plus de 100 Go, le forfait ajustera votre enveloppe pour le mois. Entre 100 et 150 Go, il coûtera ainsi 14,99 € par mois (19,99 € après la première année) ; ou encore 19,99 euros par mois (24,99 € après 12 mois) pour une consommation comprise entre 150 et 200 Go.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.