Lenovo part à la conquête de la Nintendo Switch et du Steam Deck ?

Le format de la Nintendo Switch continue de faire des envieux. Après Valve et son Steam Deck, c’est au tour de Lenovo de s’attaquer au marché des consoles portables avec un produit : le Legion Play. Quelques images et informations sur le produit viennent en effet d’être découvertes par plusieurs sources. Nous ne savons cependant pas où en est le projet aujourd’hui.





Un projet de console portable signé Lenovo

Le Lenovo Legion Play vient récemment de faire irruption sur internet. Des membres du forum GBA Temps viennent en effet de découvrir plusieurs images du produit, mais ont aussi découvert que son nom renvoyait directement sur le site de Lenovo. Pour aller plus loin, le site Liliputing a même réussi à retrouver leurs sources à travers une section dédiée au MWC 2021 sur le site officiel de la marque. Le projet aurait ainsi été prévu pour ce salon cette année, mais semble ne pas avoir eu l’occasion d’être présenté au grand public.

A contrario de la Nintendo Switch tournant sous un OS développé par Nintendo ou encore le Steam Deck de Valve sous GNU/Linux, le Lenovo Legion Play utilisait de son côté Android pour proposer des jeux vidéo. On retrouve cependant une interface ressemblant beaucoup à l’interface du constructeur nippon. Sur la liste des jeux disponibles, on remarque notamment le service de cloud gaming Nvidia GeForce Now, ainsi que les mentions « jeux», « jeu 1 », « jeu 2 »… montrant bel et bien que le produit n’était pas encore prêt à être commercialisé.

Via la barre supérieure, on remarque que la console Lenovo Legion Play était compatible avec le réseau 4G, le Wi-Fi ainsi que le Bluetooth. De son côté, le site Liliputing dévoile que le produit disposerait d’une dalle de 7 pouces certifiée HDR10 ainsi que d’une batterie de 7 000 mAh.

Le Lenovo Legion Play ne semble cependant plus être d’actualité étant donné que le constructeur n’a toujours pas annoncé officiellement quoi que ce soit à son sujet. Il est ainsi possible que le succès de la Switch ainsi que des services de cloud gaming aient tué le projet dans l’œuf.

Ce n’est cependant pas la première fois que Lenovo tente de s’attaquer sur le marché des consoles portables. Lors du CES 2021, Lenovo a en effet levé le voile sur le LaVie Mini : un PC miniature aux allures de Nintendo Switch !