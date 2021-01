Lenovo LaVie Mini : un pc miniature aux allures de Nintendo Switch

Publicité

Quelques jours avant le CES 2021, Lenovo a présenté un produit ultraportable idéal pour les usages professionnels, mais aussi pour se divertir. Du nom de Lenovo LaVie Mini, ce PC hybride tournant sous Windows 10 peut s’utiliser en ordinateur portable grâce à un clavier, en tablette ou bien au format Nintendo Switch avec une manette sur chaque côté de l’écran. Un concept donc intriguant et très intéressant à vous présenter !

Lenovo et Nec ont une marque en commun : LaVie. En amont du plus grand salon consacré à l’innovation technologique en électronique grand public, le CES, les deux entreprises ont dévoilé un concept d’ordinateur hybride.

LaVie Mini : un concept intéressant et adapté à différents usages

Cela fait maintenant un moment que nous découvrons des PC hybrides pouvant se transformer en Switch ou bien des PC au format de la console portable de Nintendo. Un nouvel acteur semble vouloir entrer dans ce marché de niche. Avec son concept LaVie Mini, Lenovo et Nec préparent le terrain pour un produit multi-usage dans l’ère du temps et des utilisations variées des consommateurs.

Pour commencer, concentrons-nous sur les spécificités techniques de l’appareil. Le produit arbore un écran de 8 pouces Full HD avec une résolution de 1920 par 1200 pixels. À l’intérieur du Lenovo LaVie Mini, on retrouve un processeur Intel de 11ᵉ génération avec une puce graphique Xe. La tablette pèserait un poids d’environ 580 grammes.

Mais le plus important dans ce produit, c’est les différents usages que l’on peut en faire. Doté d’un clavier, le Lenovo LaVie Mini remplit ainsi l’usage direct d’un ordinateur portable et peut faire office de PC d’appoint en cas de déplacements pour le travail par exemple. Après avoir rabattu le clavier au dos de l’appareil, il est possible d’ajouter des manettes latérales afin de transformer le produit en console portable. Ce design nous fait bien évidemment penser à la célèbre Nintendo Switch, mais cette fois-ci l’appareil tournerait sous Windows 10.





Pour finir, le Lenovo LaVie Mini pourrait être utilisé via un dock. Cela offrirait ainsi l’opportunité aux utilisateurs de profiter de leurs contenus multimédias favoris, d’utiliser un assistant vocal ou bien effectuer un appel en visioconférence par exemple.

