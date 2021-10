Windows 11 : une perte de 30 % de performances à cause d’une fonction de sécurité

Les premiers hics autour de Windows 11 arrivent seulement quelques jours avant son lancement. En effet, les premiers tests du nouveau système d’exploitation de Microsoft viennent de dévoiler les différences de performances avec Windows 10. Résultat : les ordinateurs perdraient jusqu’à 30 % de performances. Tout cela serait d’ailleurs causé par une fonctionnalité de sécurité.

La sécurité à un prix sur Windows 11, les performances

Alors que l’arrivée de Windows 11 devait être le signe de performances à la hausse, les tests récemment menés ne vont pas dans le même sens. En effet, des baisses de performances ont été constatées par UL Benchmark, Computer Base et PC Gamer. Malheureusement, celles-ci ne sont pas minimes et pourraient grandement impacter l’expérience de certains utilisateurs, notamment les joueurs.

A travers des tests plus précis, PC Gamer souligne d’abord une baisse de 28 % des performances sur le jeu Shadow of the Tomb Raider, faisant ainsi passer ses performances d’une moyenne 107 images par seconde (FPS) avec Windows 10 à 77 FPS sous Windows 11. Les résultats sont similaires sur Horizon Zero Dawn avec une moyenne de 87 FPS avec installation du nouveau système d’exploitation, puis 65 FPS. Outre souligner cette baisse de performances, les trois sites soulignent un seul et même facteur impactant les performances de Windows 11 : la fonction Virtualization-based Security (VBS), sécurité basée sur la virtualisation en français.

Qésako ? Cette fonctionnalité de sécurité a été introduite par Microsoft avec Windows 10 et persiste dans Windows 11. Elle permet d’isoler de la mémoire vive afin de protéger contre des vulnérabilités. Dans les détails, ce dispositif permet de stocker les données d’authentifications de l’utilisateur au sein de la mémoire vive. En plus de cela, VBS permet de vérifier la légitimité d’un code à exécuter. Si un logiciel malveillant est de la partie, ce dernier ne pourra pas s’en prendre à votre ordinateur étant donné qu’il a été isolé dans une partie de la mémoire vive.

La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que cette fonctionnalité peut être activée et désactivée sur Windows 11. Cette manipulation se fait généralement dans les paramètres de Windows, puis dans la section Sécurité Windows, Sécurité des appareils, puis Isolation du noyau. Petite problématique, elle peut être montrée comme désactivée, mais être tout de même activée… Il faudrait ainsi passer par l’éditeur de registre et des changements de paramètres dans le BIOS d’après le site PC Gamer.

Face aux problèmes de performances rencontrés dans Windows 11, il faut maintenant espérer que Microsoft offre une solution pour rapidement activer ou désactiver cette fonctionnalité, voire l’optimiser pour être moins gourmande en ressources.

