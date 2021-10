Apple Watch Series 7 : les précommandes ouvrent vendredi 8 octobre

Il y a environ deux semaines, Apple présentait l’Apple Watch Series 7 aux côtés de ses iPhone 13, sans aucune date de sortie. C’est désormais confirmé : la nouvelle montre connectée d’Apple sortira le 15 octobre, avec des précommandes débutant vendredi prochain.

L’Apple Watch Series 7 arrive le 15 octobre

Apple a communiqué la date de sortie officielle de son Apple Watch Series 7. La marque à la pomme a communiqué concernant sa sortie, prévue le vendredi 15 octobre. Comme d’habitude, elle pourra être précommandée dès ce vendredi 8 octobre. Concernant le tarif, elle est annoncée avec un prix de départ de 399 dollars. L’entreprise n’a pas annoncé le prix en euros, mais si on suit la logique de l’année dernière, elle pourrait débuter à 429 €.

Peu de changements, si ce n’est un écran plus grand

Pour rappel, l’Apple Watch Series 7 gagne un écran beaucoup plus grand, occupant quasiment toute la surface avant du boîtier. Elle gagne également en résistance avec une norme IP6X (contre la poussière) et un verre 50 % plus épais. Apple annonce une identique à celle de la version précédente, soit une autonomie de 18 heures. Par ailleurs, la recharge a été annoncée comme 33 % plus rapide.

La recharge se veut plus rapide grâce à la nouvelle architecture interne et un nouveau socle de recharge, désormais connecté en USB-C. Apple indique une charge 33 % plus rapide par rapport à la Watch Series 6. Malheureusement, les mesures de santé restent identiques, l’Always-on Display n’évolue pas. La montre peut dorénavant prendre en charge le suivi du cyclisme.

Dès ce vendredi 8 octobre 14 heures, vous pourrez ainsi précommander l’Apple Watch Series 7. Elle sera disponible en boîtier aluminium et en cinq couleurs (minuit, lumière stellaire, vert, bleu et (PRODUCT)RED ou en boîtier acier inoxydable (argent, graphite, or). Il existe également une version Apple Watch Edition en titane ou titane noir.

