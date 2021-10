Test – Asus TUF LC 240 RGB : Gardez votre processeur au frais

Toujours dans la suite du tutoriel sur le montage du PC avec Asus, nous testons aujourd’hui le watercooling Asus TUF LC 240 RGB. C’est un AIO, autrement dit un système de watercooling prêt à être installé dès sa sortie de boîte. Les watercooling permettent généralement d’avoir un refroidissement du processeur (ou plus dans le cas des « vrais » watercooling) plus efficace. Que vaut cet Asus TUF LC 240 RGB ? Réponse dans ce test !

Unboxing

Commençons par un tour du propriétaire en énumérant les différentes choses que nous retrouverons dans la boîte. Tout d’abord nous avons les plaques Intel et AMD. Pour rappel, chez AMD seul le socket AM4 sera supporté tandis que pour Intel la liste est un peu plus longue : LGA 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066. Nous avons également toute la visserie nécessaire à l’installation du Asus TUF LC 240 RGB ainsi que différents câbles pour connecter les ventilateurs ainsi que le bloc à la carte mère. Finalement c’est le radiateur en 240mm que nous retrouvons, accompagné de divers stickers à l’effigie d’Asus TUF.







Design

Passons maintenant à la partie visuels de ce TUF LC 240. Comme mentionné plus tôt dans l’article, le watercooling est composé en 3 parties distinctes. Le radiateur, par lequel passera le liquide afin d’être refroidi, les deux ventilateurs qui viendront se fixer sur le radiateur ainsi que le bloc principal qui permettra de refroidir le processeur. Ce dernier offre une surface de contact en cuivre, déjà affublé de pâte thermique. Nous retrouverons également les connectiques gérant la RGB ainsi que l’alimentation du bloc en lui-même.







Comme il est visible sur la première photo, le bloc principal arbore une partie vitrée avec le logo ASUS TUF. Ce dernier est bien entendu RGB et compatible Aura Sync afin de synchroniser tous les éléments RGB de votre setup. À noter que les deux ventilateurs fournis avec sont également compatible Aura Sync. Le rendu est d’ailleurs du plus bel effet. Le câble permettant d’acheminer le liquide de refroidissement au bloc principal est tressé. Cela offre une solidité accrue et un design relativement noble. Le tout donne une réelle impression de solidité et de longévité.









Performances

Pour des raisons d’efficacité et de préférence personnelle, et comme vous pouvez le voir dans l’article sur le montage du PC, j’ai préféré changer cette dernière par une autre pâte thermique à appliquer manuellement. Cependant, celle d’origine est tout à fait suffisante pour garantir un refroidissement optimal du processeur. Cela étant dit, et avant de parler des performances de températures, il est important de parler du bruit. En effet cela est très important, car il ne faut pas oublier que le bruit peut être considéré comme une nuisance. Dans le cas du Asus TUF LC 240 RGB, il est relativement contenu. Il ne viendra que peu briser le silence durant vos longues sessions de gaming.

Passons maintenant au relevé de température. Les températures minimales sont relevées dès le chargement de Windows, à la fin du démarrage complet du système d’exploitation. Les températures maximales sont relevées après une session d’1h de gameplay ou de 30min de benchmark dans le cas d’OCCT. Pour ce dernier, c’est le test CPU extrême qui a été réalisé.

Températures minimales °C Températures maximales °C Stress test OCCT 28 80 Session 1h Rocket League 28 56 Session 1h Modern Warfare (2019) 28 58 Session 1h Forza Horizon 4 28 61

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, les résultats sont plutôt très bons. Bien entendu, sous OCCT la température maximale s’envole, le CPU étant extrêmement sollicité. Durant les sessions de gaming ce dernier est bien gardé au frais afin d’optimiser ses performances ainsi que sa longévité dans le temps.

Disponible aux alentours de 115 € sur Amazon, son prix reste relativement accessible comparé à la concurrence à niveau de performances et fonctionnalités similaires. L’intégration dans un setup est bien réussie grâce à la compatibilité Aura Sync du plus bel effet sur le logo TUF présent sur la pompe.

Produit disponible sur ASUS TUF Gaming LC 120 RGB Kit de watercooling CPU All-in-One TUF (Aura Sync, ventilateurs RGB de 2*120mm)

Voir l'offre 105,78 €