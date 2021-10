Xiaomi Redmi Watch 2 : une nouvelle montre connectée survitaminée et abordable

Xiaomi compte monter en gamme avec de nouveaux appareils. Dans une nouvelle conférence ayant eu lieu jeudi 28 octobre en Chine, le constructeur est venu annoncer la Redmi Watch 2 aux côtés des nouveaux et impressionnants smartphones Redmi Note 11 et Note 11 Pro. Avec cette montre connectée, Xiaomi propose la totale : une dalle OLED, un suivi de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et du sommeil, un GPS, une autonomie de 12 jours ou encore un design s’apparentant aux rumeurs de l’Apple Watch Series 7. Tout cela dans un prix des plus abordables de 54 euros hors taxes !

Une montre connectée qui a tout pour plaire

Via une nouvelle conférence destinée au marché chinois, Xiaomi est venu annoncer sa nouvelle gamme de smartphones d’entrée de gamme : les Redmi Note 11. Pour les accompagner, la firme chinoise n’a pas oublié de dévoiler des accessoires. Outre une paire d’écouteurs ultra-abordable, les Redmi Buds 3 Lite, une montre connectée a été présentée : la Redmi Watch 2.

Au niveau du design, le produit vient prendre les bords plats des précédentes rumeurs autour de l’Apple Watch Series 7. Elle profite d’ailleurs d’un agréable AMOLED de 1,6 pouce avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une définition de 320 par 360 pixels. La Xiaomi Redmi Watch 2 propose logiquement un mode alaways-on pour afficher l’écran en permanence. Côté personnalisation, 100 cadrans sont disponibles.

Xiaomi compte ensuite collecter un maximum de données de santé. Les capteurs intégrés à la Redmi Watch 2 permettent en effet de mesurer la fréquence cardiaque, l’oxygénation du sang (SpO2) et analyser son sommeil. Afin de suivre vos entrainements, la montre connectée profite du GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou. 117 modes sportifs sont d’ailleurs disponibles pour suivre ses différentes activités physiques.

A titre informatif, le produit dispose d’une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur (5 ATM). Dans le cas où tous les capteurs de la Redmi Watch 2 de Xiaomi sont utilisés, il est possible de profiter d’une autonomie de 12 jours grâce à une batterie de 230 mAh. Le mode économie permet de tenir 24 jours. Afin de répondre à des appels, un microphone et un haut-parleur sont de la partie.

La Xiaomi Redmi Watch 2 est pour le moment uniquement disponible en Chine pour le prix de 399 yuans, soit un tarif d’environ 54 euros hors taxes. Trois coloris sont proposés : beige, noir et bleu. Une arrivée sur le marché français n’est pas encore d’actualité. Pour rappel, la première génération était restée exclusive au marché chinois.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Redmi Buds 3 Pro : les nouveaux écouteurs abordables Xiaomi arrivent en France !