Nouvelle révolution Shokz : profitez pleinement d’un son immersif et sécurisé

Shokz frappe un coup fort sur le marché français en lançant, ce 22 janvier 2026, ses nouveaux écouteurs OpenFit Pro. Après une présentation remarquée au CES 2026 et une récompense Innovation Award, cette petite révolution high-tech s’invite désormais dans toutes les oreilles en quête d’écouteurs performants et intelligents.

Un concept novateur : l’écoute à oreilles libres, décuplée

Les OpenFit Pro de Shokz reposent sur un principe simple mais redoutablement efficace : offrir un son de qualité tout en gardant pleinement conscience de son environnement. Pour la première fois, Shokz dote son modèle d’une réduction de bruit adaptative. Celle-ci s’active à la demande et s’adapte à chaque utilisateur grâce à un trio de microphones associés à un algorithme intelligent. Le but ? Profiter d’une immersion sonore maîtrisée, sans se couper totalement de l’extérieur, pour continuer à entendre des signaux importants comme les annonces dans les transports ou les klaxons.

Ce modèle, plébiscité pendant sa phase de précommande, a généré un véritable engouement et forcé la marque à augmenter ses stocks. Shokz frappe fort avec une solution qui respecte la sécurité urbaine, tout en proposant une expérience audio de haut vol.

Des technologies de pointe, pensées pour le quotidien

Côté fiche technique, Shokz n’a pas fait les choses à moitié ! Les OpenFit Pro intègrent la technologie SuperBoost™ pour un rendu sonore équilibré et précis, ainsi qu’une optimisation Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête pour une immersion toujours réaliste. Du côté pratique, les utilisateurs bénéficient de jusqu’à 12 heures d’autonomie (et 50 heures grâce au boîtier de charge), d’une certification IP55 contre l’eau et la poussière, de la connexion multipoint et du dernier cri en matière de Bluetooth : le 6.1.

Disponible dès aujourd’hui en noir ou blanc, l’OpenFit Pro s’achète au prix conseillé de 249 € sur fr.shokz.com, ainsi que chez Amazon, Fnac, Boulanger, Décathlon et I-RUN.

Ce lancement made in Shokz montre à quel point la technologie peut s’intégrer naturellement à notre quotidien, entre sécurité et plaisir d’écoute. Prêts à tester ce nouveau mode d’écoute ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires et partagez vos premières impressions sur les réseaux du Café du Geek !