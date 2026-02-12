Tech4Nature Maldives : une avancée majeure pour protéger les requins-baleines

Les Maldives franchissent une nouvelle étape pour préserver leur richesse marine. Grâce au nouveau projet Tech4Nature Maldives, une protection renforcée des requins-baleines est en place. Ce projet associe technologie et préservation, au cœur d’un site d’exception.

Un projet innovant pour protéger les requins-baleines aux Maldives

Le projet Tech4Nature Maldives vise la protection des requins-baleines dans l’atoll d’Ari Sud. Cette zone, appelée SAMPA, attire des touristes du monde entier venus admirer ces géants des mers. Toutefois, l’afflux de visiteurs et la taille de l’aire protégée compliquent la surveillance.

Le projet répond à ce défi en dotant les gardes marins d’outils numériques performants. Ils peuvent suivre les animaux et les visiteurs en temps réel, renforçant la sécurité et le respect de la faune.

La technologie au service de la conservation marine à Ari Sud

Cette initiative met la technologie au cœur de la surveillance. Les gardes marins reçoivent des équipements numériques et bénéficient aussi de nouvelles formations. Ces atouts leur permettent :

D’améliorer l’efficacité des patrouilles

De suivre les mouvements des requins-baleines

De réagir rapidement aux activités non conformes

Ainsi, la collecte de données devient plus fiable et transparente. De plus, cela facilite la gestion équilibrée entre tourisme et conservation. Les pratiques touristiques s’alignent ainsi sur les exigences de la préservation.

Un partenariat local et mondial pour un tourisme responsable

Le projet Tech4Nature Maldives naît d’une alliance forte entre l’UICN, le gouvernement des Maldives et Huawei. Leur collaboration s’inscrit dans une vision plus large de préservation sur le long terme.

Les gardes marins apprendront à appliquer la norme de la Liste verte de l’UICN. Cette étape leur donnera les outils nécessaires pour préserver la biodiversité et encourager un tourisme durable.

Ce projet s’appuie également sur l’implication des communautés locales. Elles participent à la planification des actions afin de garantir la réussite du projet pour tous.

Avec Tech4Nature Maldives, les Maldives confirment leur engagement pour un écosystème marin sain. L’intégration de technologies innovantes, la formation des gardes marins et la coopération internationale marquent un tournant. Cette démarche assure un équilibre entre développement économique et préservation de la nature, au bénéfice des générations futures et des visiteurs du monde entier.

