Clive Barker’s Hellraiser: Revival dévoile un nouveau trailer, et c’est dérangeant

Le mois de février est le mois de l’amour, mais avec Clive Barker’s Hellraiser: Revival, il prendra une tout autre tournure ! Avec ce titre signé Saber Interactive, l’horreur ne cherche plus seulement à effrayer : elle séduit, torture et obsède. Le nouveau trailer dévoilé hier plonge un peu plus profondément dans l’univers sadomasochiste de la licence culte, détournant la Saint-Valentin en une descente aux enfers aussi charnelle que glaçante…

Clive Barker’s Hellraiser: Revival, quand l’amour se transforme en supplice

Ce nouveau trailer met l’accent sur la dimension narrative du jeu. Le joueur incarnera Aidan, prêt à tout pour retrouver sa compagne Sunny. Cette dernière est piégée dans le Labyrinthe, l’antichambre infernale des Cenobites. Loin d’un simple prétexte scénaristique, cette quête amoureuse devient le moteur émotionnel de l’expérience, où la dévotion mène inévitablement à la souffrance.

L’histoire de Clive Barker’s Hellraiser: Revival s’articule autour de la Genesis Configuration, une variation de la célèbre boîte-puzzle de la saga. Cet artefact ne sert pas uniquement à ouvrir des portes, mais agit comme un catalyseur narratif et ludique. Il lie ainsi progression, puzzles et affrontements dans un monde qui ne pardonne aucune erreur.

Vous pouvez découvrir la nouvelle bande-annonce dans la vidéo ci-dessous. Attention, âmes sensibles s’abstenir :

Visuellement, le trailer assume pleinement l’ADN de la franchise. On a un univers oppressant, où l’horreur se mêle à une esthétique dérangeante avec des chairs lacérées, des environnements organiques et des créatures grotesques. Et bien sûr, Pinhead, incarné une nouvelle fois par Doug Bradley, renforce cette fidélité. La violence graphique et les thèmes adultes sont également au premier plan, confirmant que le survival horror ne vise pas le grand public.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S cette année. La date de sortie précise reste pour le moment inconnue, mais nous ne manquerons pas de vous le faire savoir lorsque nous aurons du nouveau.