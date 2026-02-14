Dead or Alive signe son grand retour lors du State of Play

Kasumi, Ayane ou Lei Fang vous ont manqué ? Préparez-vous : elles seront de retour cette année. Lors du State of Play du 12 janvier, KOEI Tecmo a officialisé non pas un, mais deux projets Dead or Alive, au plus grand bonheur de la FGC. Au programme : l’arrivée d’une version définitive de Dead or Alive 6 sur consoles actuelles, et la confirmation d’un tout nouveau projet DoA. Tous les détails ci-dessous !

À lire également : 2XKO est en train d’agoniser ? Riot Games réduit déjà l’équipe de développement du jeu

Dead or Alive 6 Last Round arrive sur PS5 et Xbox Series

La première annonce fut pour Dead or Alive 6 Last Round. Selon KOEI Tecmo, le titre sortira officiellement le 25 juin 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Il s’agit d’une édition complète et modernisée de Dead or Alive 6, initialement sorti en 2019, pensée pour tirer parti du hardware actuel.

Cette version « Last Round » inclura l’ensemble du contenu publié jusqu’ici. On aura donc droit aux personnages additionnels, les costumes et ajustements d’équilibrage depuis la sortie du titre original. Deux formules seront disponibles : une version complète payante, et une édition free-to-play Core Fighters, permettant aux joueurs d’accéder au jeu sans achat initial. Elle donnera également accès à quatre combattants jouables et à plusieurs modes, dont le jeu en ligne, le mode photo et des contenus d’initiation.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de Dead or Alive 6 Last Round dans la vidéo ci-dessous :

Un nouveau Dead or Alive officiellement en développement

Mais ce n’est pas tout. Au-delà de cette réédition, le State of Play a également confirmé ce que beaucoup espéraient : un nouveau jeu Dead or Alive est bien en cours de développement chez Team Ninja, sous l’édition de KOEI Tecmo. Cette annonce s’inscrit dans un contexte symbolique : la franchise célèbre ses 30 ans cette année, Dead or Alive ayant vu le jour en 1996.

Présenté via un court teaser, le projet ne dispose pour l’instant ni de titre officiel ni de date de sortie. Seule certitude : il est actuellement annoncé sur PlayStation 5. Aucun détail n’a été communiqué concernant le gameplay, le roster ou les éventuelles nouveautés mécaniques.

On attend les premières images de gameplay avec impatience !

En attendant, revivez l’annonce du nouveau projet en vidéo :