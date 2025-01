Elegoo Saturn 4 Ultra 16K : une avancée impressionnante

Elegoo fait sensation avec le lancement du Saturn 4 Ultra 16K. Cette imprimante 3D promet des avancées majeures pour la précision et l’expérience utilisateur. Découvrons ensemble les caractéristiques qui font de cette machine un incontournable dans le domaine de l’impression 3D.

Précision inégalée avec la Saturn 4 Ultra 16K

Le nouveau modèle, le Saturn 4 Ultra 16K, se démarque par une précision exceptionnelle. Grâce à un écran LCD mono 16K de 10 pouces, il délivre une résolution XY impressionnante de 14 x 19 μm. L’axe Z n’est pas en reste avec une précision de 0,02 mm. Cela en fait l’outil idéal pour des secteurs exigeants comme les jeux ou la dentisterie. Ces caractéristiques garantissent des détails d’une finesse extraordinaire.

Caractéristiques optimisées pour une impression fluide

Le Saturn 4 Ultra 16K combine technologie de pointe et facilité d’usage. Le design antidérapant à dégagement rapide et le système de chauffage intelligent sont très appréciés. En maintenant la résine à 30°C, l’imprimante assure une qualité constante, même par temps froid. Les capteurs intelligents détectent les résidus et avertissent en cas de problèmes. Une caméra IA intégrée surveille l’impression en temps réel, minimisant les erreurs.

Améliorations logicielles avec SatelLite et ChituBox

L’expérience de découpe est améliorée grâce à la compatibilité avec SatelLite. Ce logiciel est conçu pour une impression de résine transparente, garantissant un taux de succès supérieur à 90 %. Il permet une découpe deux fois plus rapide que les autres logiciels. Pour plus de flexibilité, le Saturn 4 Ultra 16K est aussi compatible avec ChituBox, offrant aux utilisateurs le choix de leur logiciel préféré.

En conclusion, l’Elegoo Saturn 4 Ultra 16K redéfinit les standards de l’impression 3D. Avec sa précision et ses fonctionnalités avancées, elle s’adresse aux professionnels et amateurs exigeants. Ce modèle représente une avancée significative dans l’univers de l’impression 3D, offrant une technologie accessible et facile d’utilisation.

Lisez notre dernier article tech : Voici le Galaxy S25 Edge, le modèle le plus « Slim » de Samsung