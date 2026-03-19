Beelink OpenClaw séduit avec des PC IA puissants et simples

La technologie avance vite et l’intelligence artificielle se fait une place dans notre quotidien. Beelink le sait et simplifie ce passage grâce à sa nouvelle série OpenClaw. Prêtes à l’emploi, leur édition Lobster Red et leurs kits SSD permettent à tout le monde de profiter de la puissance de l’IA, facilement et sans tracas.

Nouveaux PC Beelink OpenClaw : puissance IA prête à l’emploi

Beelink frappe fort en lançant des modèles OpenClaw déjà configurés. Leur boîtier métallique rouge attire le regard et marque la révolution IA. Trois options existent pour répondre à tous :

OpenClaw + LLM local pour un traitement rapide de vos données, sans internet.

pour un de vos données, sans internet. OpenClaw + cloud pour un accès direct aux grands modèles comme GPT-4o ou Claude .

pour un accès direct aux grands modèles comme ou . Dual-OS : passez de Windows à Ubuntu pour plus de liberté.

En quelques minutes, les utilisateurs profitent d’une expérience IA stable et sécurisée.

Kits SSD OpenClaw : mise à niveau facile pour votre appareil

Vous avez déjà un PC Beelink ? Pas besoin de tout changer. Avec les kits SSD OpenClaw préinstallés, l’IA arrive sur votre machine actuelle. Ces disques sont fiables grâce à la marque Crucial (1To à 4To).

Voici les avantages :

Installation rapide, branchée et prête.

Ubuntu et l’environnement OpenClaw sont déjà dessus.

et l’environnement sont déjà dessus. Vous pouvez reformater le SSD quand vous le souhaitez.

Votre poste devient ainsi moderne et évolutif, en quelques minutes.

Double système d’exploitation : flexibilité et compatibilité élargies

Beelink OpenClaw propose une édition Dual-OS. L’utilisateur passe facilement de Windows à Ubuntu selon ses besoins. C’est idéal pour jongler entre le travail classique et l’utilisation poussée de l’IA. Un seul appareil suffit pour tous les usages : bureautique, apprentissage ou divertissement. Cela facilite la vie et centralise tout dans un seul boîtier.

Avec la série OpenClaw et ses kits SSD, Beelink démocratise l’intelligence artificielle. Facilité d’installation, flexibilité et performances sont au rendez-vous. Tous ces produits bénéficient en plus d’une garantie solide et de l’accompagnement d’experts IA. Pour suivre l’évolution, il suffit de rester attentif aux prochains lancements sur les plateformes de Beelink.

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