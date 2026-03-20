Test – Roborock F25 ACE Pro : le nettoyeur qui ne laisse rien passer

J’ai lancé le Roborock F25 ACE Pro un week-end, après le passage de toute la famille. Le salon ressemblait à un champ de bataille. Miettes, traces de chaussures, traces de pattes d’animal. Bref, la routine. Pourtant, en quelques minutes, le sol était net. Surtout, je n’ai pas eu à repasser derrière. C’est précisément ce détail qui change tout. Parce qu’un nettoyeur de sol doit faire gagner du temps. Et non en faire perdre. Après plusieurs semaines d’usage, j’ai compris ce que ce modèle apporte réellement. Il vise clairement le haut de gamme. Mais il cherche aussi à rester accessible. Alors, tient-il vraiment ses promesses au quotidien ?

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

Oui, si vous voulez un nettoyeur puissant, précis et moderne. Le Roborock F25 ACE Pro nettoie vite et bien. De plus, il évite les cheveux emmêlés. La pulvérisation JetForming est efficace. En revanche, son prix reste élevé pour le grand public. Cependant, face à la concurrence, il reste cohérent. Ainsi, il s’adresse surtout aux foyers exigeants.

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Produit disponible sur roborock F25 ACE Pro Aspirateur Laveur sans Fil, 25000Pa, JetFoaming Anti-Taches, Brosse Anti-Emmêlement, Design 180° à Plat, Auto-Nettoyage Eau Chaude & Séchage, 60 Min

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Contexte du test

Le produit a été prêté pour test pendant trois semaines. Je l’ai utilisé chez moi, en conditions réelles. Notamment avec enfants, animaux et sols mixtes.

L’unboxing du Roborock F25 ACE Pro vaut-il son positionnement premium ?

Dès l’ouverture de la boîte, le ton est donné. L’emballage est dense et bien organisé. Chaque élément est protégé avec soin. On sent immédiatement un produit haut de gamme. La base de recharge est massive. Pourtant, elle reste élégante. Le design du F25 ACE Pro est moderne. Le plastique mat limite les traces de doigts. De plus, la poignée offre une bonne prise en main. Même après 20 minutes d’utilisation, je n’ai ressenti aucune fatigue.

Dans la boîte, on trouve l’essentiel. Il y a le nettoyeur, la base, le rouleau et une solution nettoyante. Il n’y a pas d’outil de nettoyage de fourni permettant par exemple de retirer les cheveux. Cependant, je n’en ai pas eu besoin. Le système anti enchevêtrement fonctionne bien.

Comparé au Tineco Floor One S9 Artist que j’avais testé l’an dernier, le Roborock est plus compact. Il paraît tout aussi robuste. Le design est moins « objet de salon ». Il reste plus dans la fonctionnalité. La tête de nettoyage est fine. Ainsi, elle passe facilement sous les meubles. Enfin, l’assemblage est simple. Il suffit de clipser la poignée. En moins d’une minute, l’appareil est prêt.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Roborock F25 ACE Pro ?

Avant de parler usage, il faut comprendre ce qu’il embarque. Sur le papier, le F25 ACE Pro est très complet. Et cela se confirme à l’usage.

Caractéristiques principales :

• Puissance d’aspiration élevée avec moteur performant

• Système de pulvérisation JetForming précis

• Technologie anti enchevêtrement des cheveux

• Détection intelligente des saletés

• Écran LED intégré

• Base de lavage et séchage automatique

• Batterie longue durée

• Réservoirs eau propre et eau sale séparés

• Mode automatique intelligent

• Application mobile

Concrètement, l’appareil adapte sa puissance. Il détecte les zones sales. Ainsi, il augmente automatiquement l’aspiration. Le JetForming pulvérise l’eau et le produit de lavage avec précision, devant le rouleau. Cela permet au roborock d’être encore plus efficace sur les taches tenaces. De plus le sol n’est jamais détrempé. C’est crucial sur parquet.

L’application mobile ajoute quelques options. On peut suivre l’entretien. On reçoit aussi des alertes. Je l’ai beaucoup utilisée, notamment pour la première configuration. Ensuite, l’’écran sur la poignée suffit pour ceux qui préfère l’indépendance. Il affiche l’état du nettoyage. En outre, il indique le niveau de batterie.

La base joue un rôle clé. Elle nettoie le rouleau automatiquement. Ensuite, elle le sèche. Ainsi, il n’y a pas d’odeur. Ce point change le quotidien. Parce que nettoyer un nettoyeur est souvent pénible.

Les performances du F25 ACE Pro sont-elles vraiment au niveau ?

Dès la première utilisation, la puissance se ressent. Sur carrelage, il aspire tout. Même les grains de riz. Sur parquet, il reste doux. Le rouleau ne raye pas. En complément, il enlève les traces collantes. Par exemple, du soda séché. Un seul passage suffit.

La pulvérisation JetForming est précise. Elle vise juste devant le rouleau. Donc, l’eau est utilisée intelligemment. Le sol sèche vite. En moins de deux minutes, c’est sec. C’est un vrai plus.

L’IA de détection fonctionne bien. Lorsque je passe sur une zone sale, l’appareil accélère. Le bruit change. La puissance monte. Ensuite, elle redescend. Cela évite de gaspiller la batterie. Après 25 minutes, il restait encore de l’autonomie.

Comparé au Tineco S9 Artist, le Roborock est tout aussi constant. Il ne sature pas. Même avec des cheveux longs. Aucun enchevêtrement à signaler. C’est très appréciable.

Enfin, le bruit reste contenu. On peut discuter pendant le nettoyage. Ce n’est pas silencieux. Mais c’est supportable. Pour un appareil aussi puissant, c’est convaincant.

À quoi ressemble l’utilisation au quotidien ?

Je l’utilise principalement après les repas. Les enfants laissent souvent des miettes. Avec un aspirateur classique, je dois repasser avec une serpillière. Ici, un seul passage suffit. C’est le principal gain. Ceux qui ont un animal de compagnie connaissent également aussi le problème des pattes mouillées. Cela laisse toujours des traces au sol, le F25 ACE Pro intervient, problème réglé

Le réservoir d’eau propre est suffisant pour un niveau complet. Ensuite, il faut le remplir. L’opération est simple. Le réservoir d’eau sale se retire facilement. En revanche, il faut le vider après chaque usage. Sinon, l’odeur apparaît. Petit conseil au passage, ne pas hésiter à mettre une goutte d’huile essentiel dans le réservoir d’eau sale une fois vidé. Cela permet d’éviter les mauvais odeurs stagnantes.

La base de nettoyage est automatique. Je pose l’appareil. J’appuie sur un bouton. Le rouleau se lave. Puis il sèche. Pendant ce temps, je fais autre chose. C’est un confort énorme. Dans la cuisine, il est redoutable. Les projections de graisse disparaissent. Dans l’entrée, il gère les traces de chaussures. Même humides. Sur tapis fins, je l’évite. Il n’est pas fait pour ça.

Une fois, mon chien a renversé sa gamelle d’eau. Le Roborock a tout aspiré. Sans laisser de trace. C’est là que j’ai compris son utilité réelle. Il remplace vraiment plusieurs outils.

Pour l’appli, elle est bien détaillée, juste ce qu’il faut, pas de fioritures. Tous les paramètres nécessaires au bon fonctionnement sont inclus, on ne part pas dans des options compliquées.

Pourquoi acheter le Roborock F25 ACE Pro ?

Il s’adresse aux foyers actifs. Ceux qui veulent un sol propre rapidement. Sans sortir plusieurs appareils. Il est performant, moderne et fiable.

Pour donner un verdict clair voici une image de ce que l’on peut récupérer comme saletés même en voyant à l’œil nu que son sol est à peu près propre, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, l’efficacité est prouvée !

Son prix de 649 € peut freiner. Pourtant, face à la concurrence, il reste cohérent. Le Tineco S9 Artist est un peu moins cher à présent. Le Roborock propose une technologie différente. Notamment la pulvérisation JetForming. Il fait gagner du temps. Et de l’énergie. Pour moi, c’est un vrai investissement. Si vous avez des enfants ou des animaux, il devient vite indispensable. En revanche, pour un petit appartement, c’est peut-être excessif.

En résumé, il vise les utilisateurs exigeants. Ceux qui veulent un nettoyage efficace. Sans compromis.

Conclusion

Après plusieurs semaines, le Roborock F25 ACE Pro m’a convaincu. Il nettoie vite et bien. De plus, il évite les contraintes classiques. Pas d’odeur. Pas de cheveux coincés. En revanche, son prix reste élevé. Cependant, il est justifié par ses performances. Ainsi, pour un foyer actif, il devient un allié quotidien. Pour les budgets serrés, il faudra attendre une baisse.

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Produit disponible sur roborock F25 ACE Pro Aspirateur Laveur sans Fil, 25000Pa, JetFoaming Anti-Taches, Brosse Anti-Emmêlement, Design 180° à Plat, Auto-Nettoyage Eau Chaude & Séchage, 60 Min

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