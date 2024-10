Apple déploie les mises à jour RC pour visionOS 2.1, tvOS 18.1 et HomePod 18.1

En plus des versions RC d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, Apple a également publié des mises à jour RC pour ses autres plateformes. Bien que ces mises à jour concernent principalement iPhone, iPad et Mac, d’autres produits bénéficient également d’améliorations notables. Vision Pro, Apple TV et HomePod reçoivent de nouvelles versions, apportant des optimisations importantes.

visionOS 2.1 RC : Améliorations de stabilité et performance

visionOS, le système d’exploitation conçu pour le casque Vision Pro, passe à la version 2.1 avec cette nouvelle mise à jour RC (Release Candidate). Si vous possédez ce casque de réalité mixte, vous pourrez profiter d’améliorations qui ciblent la stabilité et la performance. Les versions RC sont généralement les versions finales avant la sortie publique. Autrement dit, cette mise à jour est censée être plus stable que les précédentes versions bêta.

Cependant, il est important de noter que cette version n’apporte pas de grandes nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs. Les ingénieurs d’Apple ont visiblement concentré leurs efforts sur l’optimisation des plateformes iPhone, iPad et Mac, laissant les mises à jour du Vision Pro plus légères. Si vous vous attendiez à des nouveautés majeures, il faudra attendre les prochaines versions.

tvOS 18.1 RC : Fluidité et corrections de bugs pour Apple TV

Pour les utilisateurs de l’Apple TV, Apple a lancé la version RC de tvOS 18.1. Là encore, peu de nouvelles fonctionnalités majeures sont à signaler. La mise à jour se concentre sur des améliorations mineures, corrigeant des bugs et optimisant la fluidité du système. Si vous regardez des films ou des séries sur Apple TV, vous devriez remarquer une expérience plus fluide.

Apple continue d’améliorer tvOS, même si les changements ne sont pas toujours visibles pour l’utilisateur. Le principal objectif de cette mise à jour est de stabiliser le système avant une diffusion publique à grande échelle. Vous pouvez donc vous attendre à une meilleure réactivité, moins de bugs, et une performance plus stable.

HomePod 18.1 RC : Amélioration des performances audio

Le HomePod, l’enceinte connectée d’Apple, reçoit également une mise à jour RC avec la version 18.1. Cette mise à jour vise principalement à améliorer la qualité sonore et à corriger certains bugs rencontrés dans les versions précédentes. Bien que l’impact de ces changements soit minime pour l’utilisateur moyen, ceux qui utilisent régulièrement leur HomePod pourraient constater des améliorations subtiles au niveau de l’audio et de la réactivité de l’appareil.