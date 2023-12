Apple lancera le casque Vision Pro d’ici février !

En juin dernier, Apple avait annoncé qu’elle lancerait son casque de réalité mixte Vision Pro « au début de l’année prochaine ». Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce lancement pourrait se faire d’ici février 2024. De plus, il est possible qu’Apple n’organise pas d’événement de lancement pour ce casque. Ce dernier coûtera 3.499 dollars (soit 3.196 euros) et sera probablement vendu en nombre limité.

En effet, la firme à la pomme aurait d’autres préoccupations. Comme celle de former les employés de l’Apple Store à guider les utilisateurs dans la prise en main du nouveau casque.

Que sait-on du casque Vision Pro d’Apple ?

Apparemment, ce nouvel appareil comprend un nouveau logiciel avec visionOS. Justement, la prochaine version devrait arriver courant 2024 avec les mises à jour logicielles habituelles pour Mac et iPhone.

Par ailleurs, le casque prendrait également en charge la récente version d’iOS 17.2, qui permet à l’iPhone 15 Pro de capturer des vidéos spatiales codées en 3D en résolution 1080p à 30 images par seconde.

La production des casques tourne à plein régime en Chine

En tout cas, Apple a déjà envoyé une note aux développeurs leur disant de « se préparer ». Cela peut vouloir dire que le casque inclut des logiciels spécialement conçus pour être utilisés dans des environnements VR et mixtes ou sur les applications iPad et iPhone compatibles avec le casque.

Malgré tous ces préparatifs, Apple n’est pas à l’abri d’un changement, d’un retard dans le lancement du Vision Pro. Néanmoins, un rapport a indiqué que la production des casques en Chine tourne à plein régime depuis plusieurs semaines. Il se pourrait même que les casques soient prêts d’ici fin janvier et soient acheminés dans les magasins de détail.