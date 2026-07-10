Shure Africa confirme son essor grâce à un partenariat prometteur

Shure Africa vient de franchir une étape clé pour consolider sa présence sur le continent. Grâce à un nouveau partenariat stratégique avec Hub Media, la marque d’audio professionnelle promet de rapprocher ses produits et ses services de ses clients africains. Cette décision vise à répondre à la demande croissante de solutions audio fiables, dans un contexte de boom démographique et technologique.

Shure Africa : un partenariat stratégique avec Hub Media

Shure a choisi Hub Media comme distributeur agréé sur le marché africain. Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie globale ambitieuse. L’objectif : renforcer l’accès à toutes les solutions Shure Africa pour les professionnels et les utilisateurs finaux.

Ce choix permettra à la marque d’être plus proche de la réalité du terrain. Hub Media pourra offrir un accompagnement sur mesure grâce à sa connaissance du marché régional.

l’élargissement de l’accès aux solutions audio professionnelles

La demande en technologies audio professionnelles progresse vite en Afrique, dans l’éducation, l’évènementiel ou les médias. Les chiffres de l’UNESCO et PwC montrent un futur prometteur, avec une jeunesse en pleine expansion.

Disponibilité accrue des produits Shure Africa

Assistance technique locale

Formations pour les utilisateurs

Suivi après-vente personnalisé

Avec Hub Media, Shure Africa mise sur un réseau solide et des services adaptés. Cela facilitera le choix et l’intégration des solutions audio haut de gamme.

Hub Media, clé de la croissance de Shure sur le continent

Hub Media possède une connaissance approfondie des marchés africains. Grâce à son expertise logistique, il optimisera la disponibilité des produits Shure Africa dans tous les pays clés, du Nigeria au Kenya.

Olga Elena, responsable commerciale chez Hub Media, souligne l’importance d’un service de proximité. Elle affirme que la priorité est de rendre les solutions Shure accessibles à tous, tout en assurant l’accompagnement indispensable.

En conclusion, Shure Africa s’appuie sur Hub Media pour écrire une nouvelle page de son développement. Ainsi, ce partenariat stratégique vise à rendre l’audio professionnel plus accessible et plus fiable en Afrique. Par ailleurs, le marché africain peut s’attendre à des innovations, à un support local et à des solutions adaptées pour accompagner sa croissance.

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