Patapon 1+2 Replay : une ancienne exclusivité de Sony sort à la surprise générale sur Nintendo Switch ! 

Le Nintendo Direct de vendredi dernier était riche en annonces de nouveaux jeux pour la Switch 1. Mais il a surtout permis à Nintendo de ressusciter de très beaux (mais vieux) jeux, et ce, même si son studio créateur a déjà fermé ses portes depuis longtemps. Dans une bande-annonce surprise, la firme annonce Patapon 1+2 Replay, un remaster de deux jeux de rythme les plus appréciés à l’ère de la PSP. Et c’est pour bientôt.

C’est la première fois que la série Patapon est annoncée pour autre chose qu’une console Sony. Lors du Nintendo Direct du 27 mars dernier, Nintendo annonce l’arrivée de Patapon 1+2 Replay sur la Switch 1. C’est une grande première pour la franchise, qui était à l’époque une exclusivité Sony. Il sortira sous forme de remaster, réunissant les deux premiers jeux dans une seule collection.

Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Patapon 1+2 est un jeu de rythme et de stratégie dans lequel les joueurs doivent former et guider une armée de petits guerriers tribaux, les Patapons. En frappant leurs tambours dans un rythme précis, vous pouvez avancer, reculer, attaquer ou défendre. Si vous avez le rythme dans la peau, vous allez pouvoir renforcer vos troupes. Sinon, gare à la discorde !

Son style artistique charmant, ses petites scènes et sa bande-son entraînante ont fait de Patapon un classique culte parmi les fans de PlayStation. De plus, Bandai Namco a mis en place de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité dans Patapon 1+2 Replay. Parmi elles, on a les réglages de difficulté (Facile, Normal, Difficile), la possibilité d’ajuster le temps d’appui sur les boutons ou encore de garder l’icône du tambour affichée en permanence.

Patapon 1+2 Replay sera lancé sur Nintendo Switch le 11 juillet prochain. Les détails concernant le prix restent pour l’instant inconnus. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous en informer quand nous aurons du nouveau. Pensez à revenir plus souvent !