Test – HOLY Starter Pack : Ce pack de boissons en poudre tient-il ses promesses ?

Les boissons en poudre connaissent un véritable essor depuis quelques années. Elles promettent de remplacer les boissons énergisantes classiques, les sodas ou encore certaines boissons de récupération, tout en limitant le sucre et les déchets. Parmi les acteurs les plus connus du secteur, HOLY propose plusieurs gammes destinées à répondre à différents besoins : énergie, hydratation, thé glacé ou encore milkshake protéiné.

Le HOLY Starter Pack Deluxe s’adresse justement aux personnes qui souhaitent découvrir l’univers de la marque sans devoir acheter plusieurs boîtes complètes. Son principe est simple : un grand assortiment de saveurs accompagné d’un shaker, afin de tester chaque gamme avant de choisir ses préférées. Pendant une semaine, j’ai utilisé ce pack dans différentes situations : au bureau, à la maison, et même lors des journées plus chargées. Cette diversité permet de se faire une idée assez précise de ce que propose réellement HOLY au quotidien. Sur le papier, la formule paraît séduisante. Mais est-elle réellement intéressante face aux boissons prêtes à boire ?

Notre avis en bref

Le HOLY Starter Pack Deluxe est probablement la meilleure porte d’entrée pour découvrir la marque. Avec 57 boissons différentes et un shaker inclus, il permet d’essayer quasiment toute la gamme sans prendre de risque. Cette approche évite d’acheter une boîte entière d’une saveur qui pourrait finalement ne pas convenir.

Ce qui est particulièrement apprécié dans ce pack, c’est la variété proposée. Selon le moment de la journée, il est possible d’opter pour une boisson énergisante, une boisson d’hydratation, un thé glacé ou un milkshake. On adapte ainsi facilement sa consommation à ses besoins sans avoir l’impression de boire toujours la même chose. Le coût est également très intéressant. En ramenant le prix au nombre de portions, chaque boisson revient à environ 0,80 €. C’est nettement inférieur au prix d’une canette achetée dans le commerce, tout en proposant une solution plus pratique à stocker.

Enfin, HOLY permet ensuite de commander uniquement les références que l’on préfère. Il n’y a aucune obligation de reprendre un pack découverte complet, ce qui constitue un vrai avantage après cette première expérience.

Un starter pack pensé pour découvrir tout l’univers HOLY

Dès l’ouverture du colis, on comprend rapidement la philosophie du produit. Ici, l’objectif n’est pas de vendre une seule boisson, mais de faire découvrir tout un écosystème. Le pack contient un total de 57 portions individuelles réparties dans plusieurs catégories. On retrouve ainsi les célèbres boissons énergisantes de la marque, mais également les boissons d’hydratation, les Ice Tea et les milkshakes. Cette diversité change complètement l’expérience. Contrairement à beaucoup de packs découverte limités à une seule gamme, celui-ci permet réellement de varier les plaisirs pendant plusieurs semaines.

Le shaker fourni est de bonne qualité. Son assemblage inspire confiance et il ne présente aucune fuite durant notre période de test. Son système de graduation facilite également le dosage de l’eau, ce qui évite d’obtenir des boissons trop concentrées ou, au contraire, trop diluées. Autre point appréciable : chaque sachet est clairement identifié. Il est donc très simple de sélectionner la boisson correspondant au moment de la journée ou à son activité. Cette présentation rend le Starter Pack Deluxe particulièrement adapté aux personnes qui découvrent totalement la marque.

HOLY, une variété impressionnante de saveurs

L’un des principaux atouts de ce coffret réside dans la quantité de goûts proposés. Pendant la semaine de test, j’ai volontairement alterné les différentes catégories afin de ne pas rester uniquement sur les boissons énergisantes. Cette approche permet rapidement de constater que HOLY ne cherche pas uniquement à concurrencer les boissons riches en caféine. Les boissons Hydration se montrent particulièrement agréables après une activité physique ou lors des fortes chaleurs. Elles offrent une sensation de fraîcheur tout en restant légères en bouche.

Les Ice Tea constituent une excellente alternative aux boissons sucrées classiques. Leur goût reste bien présent sans devenir écœurant, même après plusieurs utilisations. Les milkshakes représentent quant à eux une surprise plutôt réussie. Leur texture est agréable et ils apportent une vraie sensation gourmande sans l’impression de consommer un dessert très riche. Enfin, les boissons Energy restent naturellement les plus connues de la marque. Elles proposent des saveurs originales qui changent des parfums traditionnels souvent rencontrés dans les boissons énergisantes classiques.

Cette diversité permet surtout d’éviter la lassitude. Au fil des jours, on passe facilement d’une boisson à une autre selon son humeur ou ses besoins, ce qui rend l’expérience beaucoup plus agréable qu’avec un seul parfum disponible. Au-delà des goûts, cette approche donne également une bonne idée des différentes orientations prises par HOLY. La marque ne cherche pas uniquement à séduire les joueurs ou les amateurs de sport. Elle propose une gamme suffisamment variée pour accompagner différents moments de la journée.

Une utilisation agréable au quotidien

Après plusieurs jours d’utilisation, le HOLY Starter Pack Deluxe révèle tout son intérêt. Contrairement à un simple pack d’échantillons que l’on teste une seule fois avant de l’oublier, celui-ci accompagne facilement le quotidien. Avec 57 portions, il est possible de varier les plaisirs pendant plusieurs semaines sans avoir l’impression de boire systématiquement la même chose.

La préparation demande seulement quelques secondes. Il suffit de remplir le shaker d’eau, d’ajouter le contenu du sachet puis de secouer énergiquement. Les poudres se mélangent rapidement et je n’ai pas rencontré de problème particulier de dissolution. Même les milkshakes obtiennent une texture homogène après quelques secondes. Le format individuel est également très pratique. Quelques sachets glissés dans un sac permettent de préparer une boisson au bureau, à la salle de sport ou pendant un déplacement. On évite ainsi d’acheter une boisson dans un distributeur ou un supermarché.

Un autre aspect m’a convaincu : l’absence de déchets liés aux canettes. Une fois le shaker rempli, il ne reste qu’un petit sachet vide à jeter. Pour les personnes qui consomment régulièrement des boissons énergisantes ou des boissons fonctionnelles, cela représente rapidement une quantité de déchets en moins. Cette approche est aussi intéressante sur le plan logistique. Une boîte contenant plusieurs sachets prend beaucoup moins de place qu’un stock de canettes dans un placard ou un réfrigérateur.

Les boissons Energy : un vrai coup de boost

Impossible de parler de HOLY sans évoquer sa gamme Energy. C’est d’ailleurs celle qui a largement contribué au succès de la marque. Durant la semaine de test, j’ai consommé ces boissons principalement en début d’après-midi ou avant une longue session de travail. Le constat est clair : le regain d’énergie est bien présent. Sans provoquer un effet brutal, les boissons procurent un véritable coup de fouet qui aide à rester concentré pendant plusieurs heures.

J’ai également apprécié le fait que les saveurs restent agréables. Certaines boissons énergisantes du marché laissent un arrière-goût chimique très marqué. Ici, les arômes sont plus équilibrés et donnent davantage l’impression de boire une boisson rafraîchissante qu’un simple stimulant. Il faut toutefois rappeler qu’il s’agit toujours de boissons énergisantes. Même si leur composition est plus travaillée que celle de nombreuses références concurrentes, elles contiennent de la caféine et doivent être consommées avec modération. Ce n’est pas un défaut propre à HOLY, mais une caractéristique de cette catégorie de produits. Heureusement, la marque ne limite pas son offre à cette seule gamme.

Hydration, Ice Tea et Milkshake : une vraie complémentarité

C’est probablement ce qui distingue le Starter Pack Deluxe de nombreux autres packs découverte. Les boissons Hydration sont devenues celles que j’ai le plus utilisées après une activité physique ou lors des journées les plus chaudes. Elles sont légères, désaltérantes et constituent une bonne alternative à une simple bouteille d’eau aromatisée. Les Ice Tea m’ont également convaincu. Ils remplacent facilement un soda ou un thé glacé industriel lors d’un repas ou d’une pause. Leur profil plus léger permet d’en boire régulièrement sans sensation de lourdeur.

Les milkshakes apportent enfin une dimension plus gourmande au coffret. Ils peuvent servir de collation ou d’encas rapide lorsqu’on manque de temps. Là encore, la préparation reste extrêmement simple grâce au shaker fourni. Cette diversité est l’un des plus gros points forts du Starter Pack Deluxe. Selon le moment de la journée, il est toujours possible de choisir une boisson adaptée à son besoin plutôt que de consommer systématiquement une boisson énergisante. C’est également ce qui rend le pack particulièrement intéressant pour découvrir la marque. On ne se fait pas une idée uniquement de la gamme Energy, mais de tout l’univers HOLY.

Un excellent rapport qualité-prix

Au-delà des saveurs, le Starter Pack Deluxe m’a surtout convaincu par son rapport qualité-prix. Avec ses 57 boissons incluses et son shaker, le coût moyen revient à environ 0,80 € par boisson. À ce tarif, il devient difficile de trouver une alternative aussi variée dans le commerce. Le calcul est simple : une canette de boisson énergisante coûte souvent entre 1,50 € et 3 €, parfois davantage selon les enseignes. Ici, le prix par portion est largement inférieur tout en offrant une plus grande diversité de goûts.

Mais le véritable avantage apparaît après cette première commande. Une fois les saveurs préférées identifiées, il est possible de commander uniquement les gammes ou les parfums que l’on apprécie réellement. On évite ainsi d’acheter des produits qui finiront au fond d’un placard parce qu’ils ne correspondent pas à ses goûts.Cette liberté de choix est un vrai plus. Le Starter Pack Deluxe joue parfaitement son rôle de découverte avant de constituer sa propre sélection.

Conclusion

Le HOLY Starter Pack Deluxe remplit parfaitement sa mission. Il permet de découvrir l’ensemble des univers proposés par la marque sans devoir investir immédiatement dans plusieurs boîtes complètes. J’ai particulièrement apprécié la variété des boissons disponibles, qui permet de passer facilement d’une boisson énergisante à une boisson d’hydratation, un Ice Tea ou un milkshake selon le moment de la journée. Cette diversité évite la monotonie et montre que HOLY ne se limite pas aux boissons destinées à donner un coup de boost.

Le prix par portion est également un argument de poids. Avec environ 0,80 € par boisson, le pack constitue une solution économique pour découvrir la marque tout en limitant les déchets générés par les canettes. Le seul véritable point de vigilance concerne la gamme Energy. Même si sa formulation est plus saine que celle de nombreuses boissons énergisantes traditionnelles, elle reste une boisson contenant de la caféine et doit être consommée de manière raisonnable. Ce point est toutefois largement compensé par la présence des autres gammes, qui permettent d’adapter sa consommation selon ses besoins.

Pour celles et ceux qui hésitent à se lancer dans l’univers HOLY, ce Starter Pack Deluxe constitue sans doute le meilleur point de départ. A noter que vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur votre première commande avec le code HOLYNEW