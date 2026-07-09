Paiements en stablecoins : une avancée majeure pour les entreprises

La révolution des paiements en stablecoins est en marche. Kyriba, leader mondial dans la gestion de trésorerie, s’allie à Merge, plateforme de paiement réglementée. Leur partenariat promet aux entreprises internationales des flux financiers plus simples, rapides et sûrs. Découvrez comment cette alliance change la donne pour les multinationales.

Les avantages des paiements en stablecoins pour les entreprises

Adopter les paiements en stablecoins offre de nombreux atouts. Les transferts sont beaucoup plus rapides. Quelques minutes suffisent, contre plusieurs jours auparavant. Les coûts des transactions baissent aussi fortement, ce qui aide à préserver les marges des entreprises. Chaque paiement devient entièrement traçable, simplifiant ainsi audits et contrôles internes. Pour les sociétés gérant de grandes chaînes d’approvisionnement, cela représente un véritable atout pour la gestion du fonds de roulement, des paiements fournisseurs ou de la paie internationale.

Une gestion de trésorerie innovante pour les multinationales

Grâce à cette collaboration, les clients de Merge accèdent à la plateforme de Kyriba. Plus de 4 000 multinationales font déjà confiance à cette solution. Elles peuvent ainsi optimiser leur liquidité et anticiper leurs besoins financiers partout dans le monde. De plus, la gestion multidevise devient plus simple et plus fiable, même sur les marchés les plus complexes. Les outils d’automatisation intégrés facilitent la prévision et la gestion des flux de trésorerie.

Fusion des technologies de Kyriba et Merge pour optimiser les paiements

La combinaison de l’expertise de Kyriba et de la technologie Merge élève le niveau d’efficacité. Les flux transfrontaliers à forte friction ne sont plus une contrainte. Les équipes financières n’ont plus à choisir entre systèmes traditionnels et innovations numériques. Elles bénéficient désormais de la sécurité réglementaire doublée d’une rapidité inégalée. La confiance est renforcée grâce à une double autorisation réglementaire, offrant ainsi un environnement sécurisé et fiable pour tous les paiements.

En résumé, le partenariat entre Kyriba et Merge marque une avancée majeure pour la gestion de trésorerie des grandes entreprises. Les paiements en stablecoins deviennent une solution crédible, sécurisée et performante. Les directions financières profitent d’une visibilité accrue et d’une nouvelle agilité pour optimiser leur performance mondiale. L’avenir des paiements internationaux s’annonce déjà plus simple et plus efficace.

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