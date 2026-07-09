Actualités

Flytxt booste l’expérience client de Digicel Trinidad grâce à l’IA

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 8 juillet 2026
Temps de lecture 1 minute
Flytxt s’associe à Digicel Trinidad pour optimiser l’engagement client avec l’IA.

Flytxt, expert en intelligence artificielle (IA) pour les entreprises, vient d’annoncer un partenariat stratégique avec Digicel Trinidad & Tobago. Ce rapprochement vise à offrir aux clients des expériences numériques personnalisées et plus engageantes. Mais comment l’IA change-t-elle vraiment la donne pour cette filiale du groupe Digicel ?

Comment Flytxt transforme l’engagement client de Digicel Trinidad

Grâce à ce nouveau partenariat, Digicel Trinidad & Tobago va améliorer son approche client. La plateforme de Flytxt aide à mieux comprendre les attentes des utilisateurs. Chaque client bénéficie ainsi de communications plus ciblées et d’offres personnalisées. Cette transformation permet à Digicel de passer d’une gestion manuelle à une expérience fluide et automatisée. Il s’agit d’un changement fondamental dans la manière d’interagir avec les abonnés et de renforcer leur fidélité.

Les atouts de la plateforme intelligente NEON-dX de Flytxt

La solution NEON-dX de Flytxt se distingue par ses fonctionnalités avancées. Elle repose sur :

  • Une intelligence artificielle intégrée qui analyse les données en temps réel
  • Une segmentation intelligente pour des campagnes marketing adaptées à chaque profil
  • Un ciblage et des offres hyper-personnalisées
  • Une automatisation des communications sur tous les canaux numériques

Avec ces outils, Digicel peut désormais lancer des campagnes adaptées au comportement de chaque client, améliorant ainsi l’expérience globale et l’engagement.

Flytxt : leader mondial de l’IA pour les télécommunications

Flytxt accompagne déjà plus de 75 opérateurs de télécommunications dans le monde. Son expertise se concentre sur l’optimisation de l’expérience client et la croissance des entreprises grâce à l’IA. La société utilise une IA avancée, basée sur l’analyse de données et le respect de la vie privée. Grâce à ses équipes réparties dans différents pays, Flytxt déploie ses solutions sur plus d’un milliard d’utilisateurs mobiles.

Pour conclure, Flytxt affirme son rôle de moteur de la transformation numérique chez Digicel Trinidad & Tobago grâce à l’IA. Cette collaboration illustre comment la technologie peut renforcer l’engagement client, la personnalisation et la performance dans le secteur des télécommunications. L’avenir de l’expérience client s’annonce donc toujours plus connecté et intelligent.

Lisez notre dernier article tech : Tata Communications dynamise la connectivité Inde-Singapour avec succès

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 8 juillet 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Robotique humanoïde : Novares et Innov8 font entrer les robots dans le secteur de la sous-traitance automobile
Révolution positive : robots humanoïdes au service des ouvriers – une nouvelle ère pour l’industrie
il y a 3 heures
Orange lance le Wi-Fi 7 avec SoftAtHome : plus de rapidité et de fiabilité à domicile.
Wi-Fi 7 : une avancée majeure pour les foyers avec Orange
il y a 4 heures
Actualités NVIDIA à l’Unreal Fest : PUBG Ally, le SDK NVIDIA ACE Game Agent et de nouveaux plugins NVIDIA ACE pour Unreal Engine
L’IA révolutionnaire de NVIDIA : une expérience de jeu enthousiasmante pour joueurs et développeurs
il y a 5 heures
ASUS ROG Flow Z13 Kojima Productions Edition avec ses accessoires assortis sur un bureau
ASUS ROG Flow Z13 Kojima Productions : prise en main d’une tablette gamer devenue objet de fan
il y a 1 jour

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page