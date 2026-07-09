Flytxt booste l’expérience client de Digicel Trinidad grâce à l’IA

Flytxt, expert en intelligence artificielle (IA) pour les entreprises, vient d’annoncer un partenariat stratégique avec Digicel Trinidad & Tobago. Ce rapprochement vise à offrir aux clients des expériences numériques personnalisées et plus engageantes. Mais comment l’IA change-t-elle vraiment la donne pour cette filiale du groupe Digicel ?

Grâce à ce nouveau partenariat, Digicel Trinidad & Tobago va améliorer son approche client. La plateforme de Flytxt aide à mieux comprendre les attentes des utilisateurs. Chaque client bénéficie ainsi de communications plus ciblées et d’offres personnalisées. Cette transformation permet à Digicel de passer d’une gestion manuelle à une expérience fluide et automatisée. Il s’agit d’un changement fondamental dans la manière d’interagir avec les abonnés et de renforcer leur fidélité.

Les atouts de la plateforme intelligente NEON-dX de Flytxt

La solution NEON-dX de Flytxt se distingue par ses fonctionnalités avancées. Elle repose sur :

Une intelligence artificielle intégrée qui analyse les données en temps réel

qui analyse les données en temps réel Une segmentation intelligente pour des campagnes marketing adaptées à chaque profil

pour des campagnes marketing adaptées à chaque profil Un ciblage et des offres hyper-personnalisées

Une automatisation des communications sur tous les canaux numériques

Avec ces outils, Digicel peut désormais lancer des campagnes adaptées au comportement de chaque client, améliorant ainsi l’expérience globale et l’engagement.

Flytxt : leader mondial de l’IA pour les télécommunications

Flytxt accompagne déjà plus de 75 opérateurs de télécommunications dans le monde. Son expertise se concentre sur l’optimisation de l’expérience client et la croissance des entreprises grâce à l’IA. La société utilise une IA avancée, basée sur l’analyse de données et le respect de la vie privée. Grâce à ses équipes réparties dans différents pays, Flytxt déploie ses solutions sur plus d’un milliard d’utilisateurs mobiles.

Pour conclure, Flytxt affirme son rôle de moteur de la transformation numérique chez Digicel Trinidad & Tobago grâce à l’IA. Cette collaboration illustre comment la technologie peut renforcer l’engagement client, la personnalisation et la performance dans le secteur des télécommunications. L’avenir de l’expérience client s’annonce donc toujours plus connecté et intelligent.

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