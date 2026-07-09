Samsonite, c’est un nom qui sent la salle d’embarquement et les valises increvables. Alors forcément, quand la marque sort un sac à dos baptisé GLAM-GO, on s’attend à un compagnon taillé pour avaler les kilomètres. J’ai donc glissé ce Samsonite GLAM-GO 15.6″ noir sur mes épaules pendant plusieurs semaines. Métro, bureau, courses du samedi, et même deux semaines en Chine : je l’ai trimballé partout. Et ce voyage, justement, m’a fait regretter mon choix. Le Samsonite GLAM-GO est-il vraiment l’allié polyvalent que son nom promet ? Spoiler : il a un caractère bien à lui.

En bref : Faut-il acheter le Samsonite GLAM-GO 15.6″ ? Oui si vous cherchez un sac urbain élégant pour le bureau et vos rendez-vous.

si vous cherchez un sac urbain élégant pour le bureau et vos rendez-vous. Non si vous voulez un vrai sac de voyage polyvalent.

si vous voulez un vrai sac de voyage polyvalent. Après plusieurs semaines et 2 semaines en Chine, il brille en ville mais ses 20 L étouffent dès qu’on voyage. 💡 Verdict terrain : Un superbe sac de ville qui se prend pour un sac de voyage. Parfait du lundi au vendredi, à la peine dès qu’on quitte le bitume.

Transparence d’abord. Samsonite m’a envoyé ce Samsonite GLAM-GO 15.6″ pour test. La marque n’a ni relu ni validé cet avis. Je l’ai porté plusieurs semaines comme sac quotidien. Puis deux semaines en Chine, comme bagage principal. C’est ce voyage qui a révélé sa vraie nature.

Un design urbain qui ne passe pas inaperçu

Premier contact, premier bon point. Le Samsonite GLAM-GO joue la carte de la sobriété chic, et ça fonctionne. Sa silhouette est épurée, sans fioritures inutiles. Le noir mat se marie aussi bien avec un costume qu’avec un jean. Bref, c’est un sac caméléon qui ne jure jamais.

La matière, elle, mérite qu’on s’y attarde. Samsonite utilise un revêtement polyester et polyuréthane, fabriqué à 100 % en PET recyclé. Le toucher est légèrement enduit, presque cireux, et surtout imperméable. Une averse parisienne ne lui fait ni chaud ni froid. En revanche, cette finition lisse a un vrai défaut. Elle attrape tout : traces de doigts, poussière, marques diverses. Le garder impeccable relève du combat quotidien.

Samsonite glisse aussi une étiquette de personnalisation avec une planche de stickers. Moi, j’ai customisé le mien avec « SF » et un emoji avion. Pour moi, ça veut dire Smartfluence, Station F et San Francisco. Pour les curieux qui le croisent, libre à eux d’imaginer. Notez enfin un détail : la marque fait passer la boucle de l’argenté au noir sur les nouvelles séries.

Que peut-on mettre dans le Samsonite GLAM-GO et ses 20 litres ?

Sur le papier, le Samsonite GLAM-GO affiche 20 litres pour un format de 42 x 30 x 13 cm. Au quotidien, ce volume fait le job. Un ordinateur 15.6″, un chargeur, un carnet, une gourde et une gamelle : tout rentre sans forcer. Pour partir le matin et rentrer le soir, il est parfait.

Le souci commence dès qu’on veut pousser un peu. Ajoutez vos affaires de sport en plus de la gamelle, et c’est déjà la guerre de la place. Le sac n’offre aucune marge de manœuvre. Pas d’espace tampon pour une veste, un colis récupéré en chemin ou quelques courses improvisées. C’est précisément là que le bât blesse.

Et puis il y a eu la Chine. Deux semaines avec ce sac comme bagage principal, et autant le dire : je l’ai regretté. Trop peu de place pour mes déplacements sur place. Aucun volume bonus pour ramener mes achats du retour. Un week-end de deux jours reste jouable, mais vraiment à l’arrache. Pour voyager, ce sac vous oblige à voyager léger. Très léger.

Confort de portage : le clip qui trahit sa vocation

Côté portage, Samsonite a fait le travail. Le sac affiche 1 kg à vide, ce qui reste contenu pour cette catégorie. Les bretelles ergonomiques répartissent correctement la charge sur les épaules. Sur mes trajets quotidiens, jamais de point de pression désagréable. Pour une journée type bureau, le confort est clairement au rendez-vous.

Le dos profite d’un passant trolley à l’arrière. Pratique pour glisser le sac sur la poignée d’une valise en gare ou à l’aéroport. Le sac reste alors bien en place, sans glisser à chaque pas. C’est un classique du genre, mais toujours appréciable en correspondance.

Reste la sangle de poitrine. Ce petit clip relie les deux bretelles pour stabiliser l’ensemble. Et c’est lui qui résume toute la philosophie du sac. Il lui donne une allure urbaine, presque sportive. Mais il trahit aussi sa nature profonde. On est face à un sac pensé pour la ville et les trajets courts. Pas pour avaler les kilomètres d’un vrai périple.

Organisation intérieure : le défaut qui fait pencher la balance

Posé au sol, le Samsonite GLAM-GO pique du nez : il est tombé cinq secondes après cette photo.

À l’intérieur, le Samsonite GLAM-GO mise sur la simplicité. Le compartiment principal accueille un ordinateur 15.6″ dans un emplacement dédié et rembourré. Juste devant, une poche pour tablette jusqu’à 10,5″ complète l’ensemble. On trouve aussi une poche en filet et quelques séparations. De quoi organiser l’essentiel sans se compliquer la vie.

Le vrai problème se situe ailleurs. La plupart des poches fermées sont placées en haut du sac. Résultat, le centre de gravité grimpe dès qu’on les remplit. Vide, le sac tient parfaitement debout. Mais bourrez ces poches hautes, retirez les objets lourds du fond, et il bascule sans prévenir. Posé au sol, il pique du nez vers l’avant comme s’il saluait. D’ailleurs, le jour du test, il a carrément basculé cinq secondes après cette photo. Du vécu, pas une supposition.

Ce qui manque cruellement, ce sont des poches fermées en partie basse. Elles ancreraient le sac et rééquilibreraient la balance. J’aurais aussi adoré une poche dédiée aux lunettes de soleil, doublée pour ne pas les rayer. Au quotidien, ce comportement finit par agacer.

Les petits détails qui agacent

Aucun sac n’est parfait, et le Samsonite GLAM-GO ne fait pas exception. Premier agacement : les tirettes des fermetures éclair. Les zips coulissent en silence, ça c’est un vrai plaisir. Mais les petites tirettes métalliques qu’on saisit s’entrechoquent en marchant. Elles sont volumineuses, ce qui flatte l’œil, mais ce clic-clac finit par rythmer chacun de mes pas.

Vient ensuite le porte-bouteille latéral. Sur le principe, le filet tient bien la gourde, sans risque de la voir s’échapper. Le vrai souci est purement esthétique. Ce porte-bouteille casse la ligne épurée du sac. Sur un modèle qui mise tout sur le design minimaliste, ce filet rapporté détonne franchement.

Pris séparément, aucun de ces points n’est rédhibitoire. Mais accumulés, ils trahissent un sac pensé pour le style avant la praticité. Ce sont les petites épines du quotidien. Celles qu’on pardonne au début, puis qui finissent par peser dans la balance.

Le Samsonite GLAM-GO face à la concurrence

À 149 €, le Samsonite GLAM-GO joue dans le haut du panier urbain. Et c’est là qu’il interroge. Car le cœur du marché du sac à dos 15″ tourne plutôt autour de 55 à 90 €. On paie ici la matière imperméable recyclée et le design Samsonite.

Modèle Volume Écran max Prix indicatif Ce qui le distingue Samsonite GLAM-GO 15.6″ 20 L 15,6″ 149 € Imperméable et très chic, mais peu modulable Eastpak Austin 18 L 15″ ~70 € Léger, classique, deux fois moins cher Fjällräven Kånken 17″ 18 L 17″ ~110 € Ultra-résistant et iconique, organisation PC limitée

Face à l’Eastpak Austin, le Samsonite perd sur le prix mais gagne en finition et en imperméabilité. Face au Fjällräven Kånken, il offre une meilleure protection ordinateur, mais moins de robustesse brute. Et si la modularité vous manque, un sac à poches amovibles comme un CABAIA corrige justement le défaut du GLAM-GO.

Faut-il acheter le Samsonite GLAM-GO 15.6″ ?

Au terme de ces semaines d’usage, mon verdict est sans ambiguïté. Le Samsonite GLAM-GO 15.6″ est un excellent sac urbain qui se prend pour un sac de voyage. Et c’est précisément là que le bât blesse. Pour partir à un rendez-vous le matin et rentrer le soir, il est parfait. Élégant, imperméable, bien fini, il accompagne vos journées avec classe.

Mais dès qu’on sort de ce cadre, ses limites sautent aux yeux. Ses 20 litres ne pardonnent aucun imprévu. Pas de place pour un colis, une veste ou les achats du retour. Mon voyage en Chine me l’a rappelé sans ménagement. Ajoutez les tirettes qui s’entrechoquent, la bascule vers l’avant et le porte-bouteille mal intégré.

En vrai voyageur, je compense ses limites avec quelques réflexes. Un AirTag glissé dans une poche, par exemple, pour ne jamais perdre mon sac en transit (notre guide pour le configurer). Mais aucun gadget ne lui rendra les litres qui lui manquent.

Alors, faut-il craquer ? Si vous cherchez un compagnon de ville stylé pour le bureau, foncez. À 149 €, le Samsonite GLAM-GO tient ses promesses sur ce terrain précis. En revanche, si vous rêvez d’un sac polyvalent pour le week-end ou le voyage, passez votre chemin. Il porte bien son nom : il est fait pour briller en ville, pas pour parcourir le monde.

👉 Disponible à 149 € sur la boutique officielle Samsonite : voir le GLAM-GO 15.6″.