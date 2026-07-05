AccessoiresInformatiqueTest

Test – Elo Vagabond, Phase & Link : le trio gaming qui a la bougeotte

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 4 juillet 2026
4 minutes de lecture
Manette Elo Vagabond dépliée avec un smartphone monté au centre et des boutons façon Xbox
La Elo Vagabond enserre le téléphone et reprend la disposition d'une manette Xbox.

Jouer sur mobile reste souvent un compromis. On pose le téléphone, on tapote l’écran, et les commandes tactiles montrent vite leurs limites. Elo, une marque d’accessoires gaming, veut changer cela avec une petite gamme d’objets nomades. J’ai pu prendre en main trois accessoires Elo : la manette Vagabond, le chargeur de voyage Phase et le câble Link. Trois accessoires pensés pour le sac à dos, entre la maison, le train et l’hôtel. Reste à savoir si ce trio tient vraiment ses promesses au quotidien.

Notre avis en bref sur les accessoires Elo

Le trio Elo vise juste. La manette Vagabond offre une vraie ergonomie de console, le chargeur Phase remplace tous mes blocs de voyage, et le câble Link encaisse 240 W sans broncher. La fabrication respire le sérieux sur les trois produits. Seule la manette déçoit sur un point : son connecteur USB-C manque de fermeté sur les téléphones très fins. La Vagabond est affichée à 99,99 $, le Phase à 89,99 $ et le Link à 34,99 $. Pour cet ensemble, je mets un solide 8,5/10.

Les trois accessoires Elo alignés : manette Vagabond, chargeur Phase et câble Link dans leurs boîtes
Le trio testé : la manette Vagabond, le chargeur Phase et le câble Link.

Elo Vagabond : une manette mobile aux faux airs de Xbox

La Vagabond se clipse de part et d’autre du téléphone. On glisse l’appareil au centre, on déplie les deux poignées, et le tout devient une vraie manette. La disposition rappelle clairement une Xbox. Sticks asymétriques, croix directionnelle à gauche, boutons ABXY à droite : un joueur console ne sera pas dépaysé. Ce choix est logique vu les liens entre Microsoft, Xbox et Android. Plus surprenant, la manette fonctionne aussi sur iPhone 15 et plus, car elle est certifiée MFi. Les sticks et les gâchettes utilisent l’effet Hall, donc sans dérive dans le temps.

Boîte de la manette Elo Vagabond posée sur un support
La Vagabond arrive avec huit adaptateurs de taille pour caler le téléphone.
Manette Elo Vagabond repliée, vue de dessus sur un bureau
Repliée, la manette se glisse facilement dans un sac.
Prise en main de la manette Elo Vagabond montrant le grip texturé et la gâchette
Les grips texturés et les gâchettes à effet Hall.

En main, l’objet est confortable et bien fini. Les grips sont texturés, les boutons mécaniques répondent bien, et deux palettes arrière restent programmables. On trouve même une prise casque 3,5 mm. La connexion passe par l’USB-C, en direct, ce qui évite le Bluetooth et sa latence. Pas de batterie non plus : la manette puise dans le téléphone, et laisse passer la charge jusqu’à 15 W. Repliée, elle se range sans souci. C’est une excellente base, à un détail près que je détaille juste après.

Le vrai défaut : un port USB-C trop lâche

C’est mon vrai reproche sur cette Vagabond. Le téléphone se connecte via un pont central, qui porte le connecteur USB-C. Or ce connecteur m’a paru trop souple. Sur un téléphone très fin, il bouge au lieu de bien s’enfoncer. J’ai testé la manette sur mon Galaxy Z Fold7. Une fois le Fold déplié, il devient très mince. Et là, le connecteur flotte un peu. La prise tient, mais elle joue dans le logement au lieu de se verrouiller franchement.

Mécanisme d'ouverture de la manette Elo Vagabond et connecteur USB-C central
Le pont central abrite le connecteur USB-C, un peu trop joueur sur les téléphones fins.

Elo fournit pourtant huit adaptateurs de taille pour caler les différentes épaisseurs. C’est une bonne idée, mais cela ne règle pas tout. Chaque téléphone a son gabarit, et le maintien reste inégal. J’aurais aimé un mécanisme plus ferme, qui verrouille vraiment le connecteur. En l’état, on doit parfois réajuster sa prise en cours de partie. Rien de rédhibitoire, mais c’est dommage sur un produit aussi soigné.

Elo Phase : le chargeur de voyage qui voyage léger

Le Phase est ma vraie bonne surprise du lot. C’est un chargeur GaN de 140 W, compact, pensé pour le voyage. Sa force, c’est sa prise universelle. Trois fiches rétractables sortent du bloc : Europe, USA et Royaume-Uni. On peut aussi pivoter la partie USA pour obtenir une fiche australienne, ou revenir à un format japonais. Le tout dans un seul objet, sans adaptateur à perdre. Elo annonce une compatibilité avec plus de 190 pays.

Chargeur de voyage Elo Phase 140W debout devant sa boîte
Le Phase, un bloc compact qui délivre jusqu’à 140 W.
Fiches rétractables EU, USA et UK sur le côté du chargeur Elo Phase
Les fiches EU, USA et UK se déploient à la demande.
Prise universelle et broches pivotantes du chargeur de voyage Elo Phase
La prise universelle accepte aussi les fiches étrangères.

Côté puissance, le Phase ne plaisante pas. Le port USB-C principal délivre jusqu’à 140 W, de quoi recharger un PC portable. On compte aussi deux autres ports USB-C, un port USB-A et même une prise secteur classique. De quoi alimenter plusieurs appareils à la fois. La coque résiste au feu, et les protections habituelles sont présentes. Pour un voyage de dernière minute, je prends ce bloc et je ne me pose plus de questions. C’est exactement l’accessoire que je cherchais.

Le Link complète bien l’ensemble. C’est un câble USB-C de 1 mètre, certifié USB4. Il encaisse jusqu’à 240 W en charge, et grimpe à 40 Gb/s en transfert de données. La gaine est tressée, avec des embouts en alliage d’aluminium. On sent un câble fait pour durer, même malmené au fond d’un sac. Elo l’oriente clairement vers le gaming et les usages exigeants.

Câble Elo Link tressé avec embouts USB-C violets tenus en main
La gaine tressée et les embouts en alliage du Link.
Câble Elo Link enroulé devant sa boîte
Un mètre de câble USB4, jusqu’à 240 W.

Les 240 W changent la donne. À cette puissance, le câble recharge aussi un PC portable gamer, pas seulement un téléphone. C’est de plus en plus utile avec le passage généralisé à l’USB-C. Il reste compatible avec un Steam Deck, une ROG Ally, un MacBook Pro ou un casque XR. Attention toutefois : il n’affiche ni la puissance ni la température, contrairement à certains câbles concurrents. Pour 34,99 $, on tient surtout un câble solide et polyvalent.

Conclusion : que valent les accessoires Elo ?

Le trio Elo m’a convaincu. Les trois produits partagent une vraie qualité de fabrication, et chacun rend service. Le chargeur Phase est devenu mon accessoire de voyage par défaut. Le câble Link inspire confiance et encaisse les grosses puissances. La manette Vagabond, elle, offre une ergonomie console très réussie sur mobile.

Rien n’est parfait pour autant. La Vagabond traîne ce connecteur USB-C trop lâche sur les téléphones fins, et le Link fait l’impasse sur un écran d’info. Les prix restent affichés en dollars, ce qui ajoute des frais pour un acheteur français. Malgré cela, l’ensemble tient la route. Pour un joueur nomade qui voyage léger, ce trio coche beaucoup de cases. Je lui mets 8,5/10.

Revue des accessoires Elo : Vagabond, Phase & Link 99,99 $

L'avis de la rédaction

Elo signe un trio d’accessoires nomades vraiment réussi. Le chargeur Phase et le câble Link frôlent le sans-faute, avec une fabrication sérieuse et une belle polyvalence. La manette Vagabond séduit par son côté très Xbox, mais son connecteur USB-C manque de fermeté sur les téléphones fins. Un ensemble de qualité, idéal pour jouer et recharger en déplacement.

  • Manette Elo Vagabond - 8/10
    8/10
  • Chargeur Elo Phase - 9/10
    9/10
  • Câble Elo Link - 8.5/10
    8.5/10
  • Finitions et fabrication - 9/10
    9/10
  • Rapport qualité-prix - 8/10
    8/10
Globalement
8.5/10
8.5/10

Pour

  • Fabrication sérieuse sur les trois
  • Chargeur Phase compact et universel
  • Câble Link costaud, 240 W
  • Manette très proche d’une Xbox
  • Effet Hall sans dérive

Contre

  • Connecteur USB-C trop lâche
  • Câble sans écran d’info
  • Prix affichés en dollars
il y a 4 heuresDernière mise à jour: 4 juillet 2026
4 minutes de lecture
Photo de Maximilien

Maximilien

Passionné de nouvelles technologies, du côté développement informatique comme du côté grand-public, je suis rédacteur pour partager des connaissances à travers des tests et autres articles !

Articles similaires

Nacon
Test – Accessoires Nacon PlayStation : les équipements qui améliorent le quotidien
il y a 1 jour
Deux disques durs Seagate Exos M 30 To côte à côte, étiquettes visibles
Test – Seagate Exos M 30 To : 30 téras au compteur, le prix au plafond
il y a 2 jours
Test – THIEAUDIO Cypher : un casque ouvert audiophile qui privilégie la précision
il y a 3 jours
Test – The Disney Afternoon Collection (Nintendo Switch 2) : le retour en cartouche d’une époque bénie
il y a 4 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page