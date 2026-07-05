Test – Elo Vagabond, Phase & Link : le trio gaming qui a la bougeotte
Jouer sur mobile reste souvent un compromis. On pose le téléphone, on tapote l’écran, et les commandes tactiles montrent vite leurs limites. Elo, une marque d’accessoires gaming, veut changer cela avec une petite gamme d’objets nomades. J’ai pu prendre en main trois accessoires Elo : la manette Vagabond, le chargeur de voyage Phase et le câble Link. Trois accessoires pensés pour le sac à dos, entre la maison, le train et l’hôtel. Reste à savoir si ce trio tient vraiment ses promesses au quotidien.
Notre avis en bref sur les accessoires Elo
Le trio Elo vise juste. La manette Vagabond offre une vraie ergonomie de console, le chargeur Phase remplace tous mes blocs de voyage, et le câble Link encaisse 240 W sans broncher. La fabrication respire le sérieux sur les trois produits. Seule la manette déçoit sur un point : son connecteur USB-C manque de fermeté sur les téléphones très fins. La Vagabond est affichée à 99,99 $, le Phase à 89,99 $ et le Link à 34,99 $. Pour cet ensemble, je mets un solide 8,5/10.
Elo Vagabond : une manette mobile aux faux airs de Xbox
La Vagabond se clipse de part et d’autre du téléphone. On glisse l’appareil au centre, on déplie les deux poignées, et le tout devient une vraie manette. La disposition rappelle clairement une Xbox. Sticks asymétriques, croix directionnelle à gauche, boutons ABXY à droite : un joueur console ne sera pas dépaysé. Ce choix est logique vu les liens entre Microsoft, Xbox et Android. Plus surprenant, la manette fonctionne aussi sur iPhone 15 et plus, car elle est certifiée MFi. Les sticks et les gâchettes utilisent l’effet Hall, donc sans dérive dans le temps.
En main, l’objet est confortable et bien fini. Les grips sont texturés, les boutons mécaniques répondent bien, et deux palettes arrière restent programmables. On trouve même une prise casque 3,5 mm. La connexion passe par l’USB-C, en direct, ce qui évite le Bluetooth et sa latence. Pas de batterie non plus : la manette puise dans le téléphone, et laisse passer la charge jusqu’à 15 W. Repliée, elle se range sans souci. C’est une excellente base, à un détail près que je détaille juste après.
Le vrai défaut : un port USB-C trop lâche
C’est mon vrai reproche sur cette Vagabond. Le téléphone se connecte via un pont central, qui porte le connecteur USB-C. Or ce connecteur m’a paru trop souple. Sur un téléphone très fin, il bouge au lieu de bien s’enfoncer. J’ai testé la manette sur mon Galaxy Z Fold7. Une fois le Fold déplié, il devient très mince. Et là, le connecteur flotte un peu. La prise tient, mais elle joue dans le logement au lieu de se verrouiller franchement.
Elo fournit pourtant huit adaptateurs de taille pour caler les différentes épaisseurs. C’est une bonne idée, mais cela ne règle pas tout. Chaque téléphone a son gabarit, et le maintien reste inégal. J’aurais aimé un mécanisme plus ferme, qui verrouille vraiment le connecteur. En l’état, on doit parfois réajuster sa prise en cours de partie. Rien de rédhibitoire, mais c’est dommage sur un produit aussi soigné.
Elo Phase : le chargeur de voyage qui voyage léger
Le Phase est ma vraie bonne surprise du lot. C’est un chargeur GaN de 140 W, compact, pensé pour le voyage. Sa force, c’est sa prise universelle. Trois fiches rétractables sortent du bloc : Europe, USA et Royaume-Uni. On peut aussi pivoter la partie USA pour obtenir une fiche australienne, ou revenir à un format japonais. Le tout dans un seul objet, sans adaptateur à perdre. Elo annonce une compatibilité avec plus de 190 pays.
Côté puissance, le Phase ne plaisante pas. Le port USB-C principal délivre jusqu’à 140 W, de quoi recharger un PC portable. On compte aussi deux autres ports USB-C, un port USB-A et même une prise secteur classique. De quoi alimenter plusieurs appareils à la fois. La coque résiste au feu, et les protections habituelles sont présentes. Pour un voyage de dernière minute, je prends ce bloc et je ne me pose plus de questions. C’est exactement l’accessoire que je cherchais.
Elo Link : le câble 240 W taillé pour le gaming
Le Link complète bien l’ensemble. C’est un câble USB-C de 1 mètre, certifié USB4. Il encaisse jusqu’à 240 W en charge, et grimpe à 40 Gb/s en transfert de données. La gaine est tressée, avec des embouts en alliage d’aluminium. On sent un câble fait pour durer, même malmené au fond d’un sac. Elo l’oriente clairement vers le gaming et les usages exigeants.
Les 240 W changent la donne. À cette puissance, le câble recharge aussi un PC portable gamer, pas seulement un téléphone. C’est de plus en plus utile avec le passage généralisé à l’USB-C. Il reste compatible avec un Steam Deck, une ROG Ally, un MacBook Pro ou un casque XR. Attention toutefois : il n’affiche ni la puissance ni la température, contrairement à certains câbles concurrents. Pour 34,99 $, on tient surtout un câble solide et polyvalent.
Conclusion : que valent les accessoires Elo ?
Le trio Elo m’a convaincu. Les trois produits partagent une vraie qualité de fabrication, et chacun rend service. Le chargeur Phase est devenu mon accessoire de voyage par défaut. Le câble Link inspire confiance et encaisse les grosses puissances. La manette Vagabond, elle, offre une ergonomie console très réussie sur mobile.
Rien n’est parfait pour autant. La Vagabond traîne ce connecteur USB-C trop lâche sur les téléphones fins, et le Link fait l’impasse sur un écran d’info. Les prix restent affichés en dollars, ce qui ajoute des frais pour un acheteur français. Malgré cela, l’ensemble tient la route. Pour un joueur nomade qui voyage léger, ce trio coche beaucoup de cases. Je lui mets 8,5/10.
Revue des accessoires Elo : Vagabond, Phase & Link 99,99 $
L'avis de la rédaction
Elo signe un trio d’accessoires nomades vraiment réussi. Le chargeur Phase et le câble Link frôlent le sans-faute, avec une fabrication sérieuse et une belle polyvalence. La manette Vagabond séduit par son côté très Xbox, mais son connecteur USB-C manque de fermeté sur les téléphones fins. Un ensemble de qualité, idéal pour jouer et recharger en déplacement.
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Manette Elo Vagabond - 8/10
8/10
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Chargeur Elo Phase - 9/10
9/10
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Câble Elo Link - 8.5/10
8.5/10
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Finitions et fabrication - 9/10
9/10
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Rapport qualité-prix - 8/10
8/10
Globalement
Pour
- Fabrication sérieuse sur les trois
- Chargeur Phase compact et universel
- Câble Link costaud, 240 W
- Manette très proche d’une Xbox
- Effet Hall sans dérive
Contre
- Connecteur USB-C trop lâche
- Câble sans écran d’info
- Prix affichés en dollars