Test – Elo Vagabond, Phase & Link : le trio gaming qui a la bougeotte

Jouer sur mobile reste souvent un compromis. On pose le téléphone, on tapote l’écran, et les commandes tactiles montrent vite leurs limites. Elo, une marque d’accessoires gaming, veut changer cela avec une petite gamme d’objets nomades. J’ai pu prendre en main trois accessoires Elo : la manette Vagabond, le chargeur de voyage Phase et le câble Link. Trois accessoires pensés pour le sac à dos, entre la maison, le train et l’hôtel. Reste à savoir si ce trio tient vraiment ses promesses au quotidien.

Notre avis en bref sur les accessoires Elo

Le trio Elo vise juste. La manette Vagabond offre une vraie ergonomie de console, le chargeur Phase remplace tous mes blocs de voyage, et le câble Link encaisse 240 W sans broncher. La fabrication respire le sérieux sur les trois produits. Seule la manette déçoit sur un point : son connecteur USB-C manque de fermeté sur les téléphones très fins. La Vagabond est affichée à 99,99 $, le Phase à 89,99 $ et le Link à 34,99 $. Pour cet ensemble, je mets un solide 8,5/10.

Le trio testé : la manette Vagabond, le chargeur Phase et le câble Link.

Elo Vagabond : une manette mobile aux faux airs de Xbox

La Vagabond se clipse de part et d’autre du téléphone. On glisse l’appareil au centre, on déplie les deux poignées, et le tout devient une vraie manette. La disposition rappelle clairement une Xbox. Sticks asymétriques, croix directionnelle à gauche, boutons ABXY à droite : un joueur console ne sera pas dépaysé. Ce choix est logique vu les liens entre Microsoft, Xbox et Android. Plus surprenant, la manette fonctionne aussi sur iPhone 15 et plus, car elle est certifiée MFi. Les sticks et les gâchettes utilisent l’effet Hall, donc sans dérive dans le temps.

La Vagabond arrive avec huit adaptateurs de taille pour caler le téléphone. Repliée, la manette se glisse facilement dans un sac. Les grips texturés et les gâchettes à effet Hall.

En main, l’objet est confortable et bien fini. Les grips sont texturés, les boutons mécaniques répondent bien, et deux palettes arrière restent programmables. On trouve même une prise casque 3,5 mm. La connexion passe par l’USB-C, en direct, ce qui évite le Bluetooth et sa latence. Pas de batterie non plus : la manette puise dans le téléphone, et laisse passer la charge jusqu’à 15 W. Repliée, elle se range sans souci. C’est une excellente base, à un détail près que je détaille juste après.

Le vrai défaut : un port USB-C trop lâche

C’est mon vrai reproche sur cette Vagabond. Le téléphone se connecte via un pont central, qui porte le connecteur USB-C. Or ce connecteur m’a paru trop souple. Sur un téléphone très fin, il bouge au lieu de bien s’enfoncer. J’ai testé la manette sur mon Galaxy Z Fold7. Une fois le Fold déplié, il devient très mince. Et là, le connecteur flotte un peu. La prise tient, mais elle joue dans le logement au lieu de se verrouiller franchement.

Le pont central abrite le connecteur USB-C, un peu trop joueur sur les téléphones fins.

Elo fournit pourtant huit adaptateurs de taille pour caler les différentes épaisseurs. C’est une bonne idée, mais cela ne règle pas tout. Chaque téléphone a son gabarit, et le maintien reste inégal. J’aurais aimé un mécanisme plus ferme, qui verrouille vraiment le connecteur. En l’état, on doit parfois réajuster sa prise en cours de partie. Rien de rédhibitoire, mais c’est dommage sur un produit aussi soigné.

Elo Phase : le chargeur de voyage qui voyage léger

Le Phase est ma vraie bonne surprise du lot. C’est un chargeur GaN de 140 W, compact, pensé pour le voyage. Sa force, c’est sa prise universelle. Trois fiches rétractables sortent du bloc : Europe, USA et Royaume-Uni. On peut aussi pivoter la partie USA pour obtenir une fiche australienne, ou revenir à un format japonais. Le tout dans un seul objet, sans adaptateur à perdre. Elo annonce une compatibilité avec plus de 190 pays.

Le Phase, un bloc compact qui délivre jusqu’à 140 W. Les fiches EU, USA et UK se déploient à la demande. La prise universelle accepte aussi les fiches étrangères.

Côté puissance, le Phase ne plaisante pas. Le port USB-C principal délivre jusqu’à 140 W, de quoi recharger un PC portable. On compte aussi deux autres ports USB-C, un port USB-A et même une prise secteur classique. De quoi alimenter plusieurs appareils à la fois. La coque résiste au feu, et les protections habituelles sont présentes. Pour un voyage de dernière minute, je prends ce bloc et je ne me pose plus de questions. C’est exactement l’accessoire que je cherchais.

Elo Link : le câble 240 W taillé pour le gaming

Le Link complète bien l’ensemble. C’est un câble USB-C de 1 mètre, certifié USB4. Il encaisse jusqu’à 240 W en charge, et grimpe à 40 Gb/s en transfert de données. La gaine est tressée, avec des embouts en alliage d’aluminium. On sent un câble fait pour durer, même malmené au fond d’un sac. Elo l’oriente clairement vers le gaming et les usages exigeants.

La gaine tressée et les embouts en alliage du Link. Un mètre de câble USB4, jusqu’à 240 W.

Les 240 W changent la donne. À cette puissance, le câble recharge aussi un PC portable gamer, pas seulement un téléphone. C’est de plus en plus utile avec le passage généralisé à l’USB-C. Il reste compatible avec un Steam Deck, une ROG Ally, un MacBook Pro ou un casque XR. Attention toutefois : il n’affiche ni la puissance ni la température, contrairement à certains câbles concurrents. Pour 34,99 $, on tient surtout un câble solide et polyvalent.

Conclusion : que valent les accessoires Elo ?

Le trio Elo m’a convaincu. Les trois produits partagent une vraie qualité de fabrication, et chacun rend service. Le chargeur Phase est devenu mon accessoire de voyage par défaut. Le câble Link inspire confiance et encaisse les grosses puissances. La manette Vagabond, elle, offre une ergonomie console très réussie sur mobile.

Rien n’est parfait pour autant. La Vagabond traîne ce connecteur USB-C trop lâche sur les téléphones fins, et le Link fait l’impasse sur un écran d’info. Les prix restent affichés en dollars, ce qui ajoute des frais pour un acheteur français. Malgré cela, l’ensemble tient la route. Pour un joueur nomade qui voyage léger, ce trio coche beaucoup de cases. Je lui mets 8,5/10.