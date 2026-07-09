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Révolution positive : robots humanoïdes au service des ouvriers – une nouvelle ère pour l’industrie

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 9 juillet 2026
Temps de lecture 1 minute
Robotique humanoïde : Novares et Innov8 font entrer les robots dans le secteur de la sous-traitance automobile

La robotique humanoïde frappe désormais à la porte de l’industrie automobile européenne ! En effet, le Groupe Novares s’allie à Innov8 afin de tester l’intégration de robots humanoïdes Unitree dans ses usines. Ainsi, ce partenariat inédit pourrait bien révolutionner la collaboration entre l’homme et la machine sur les chaînes de production.

Un programme pilote aux ambitions claires

À travers ce Proof of Concept (PoC), Novares et Innov8 veulent répondre à une question : comment les robots humanoïdes peuvent-ils améliorer les opérations industrielles ? Le plan suit une méthodologie simple, pragmatique et très ancrée sur le terrain. Une phase de tests est déjà lancée, avec un premier essai pilote sur un site de production automobile du groupe en Europe.

L’objectif principal reste d’identifier des tâches précises, répétitives et éprouvantes pour les opérateurs, puis d’évaluer comment ces robots pourraient les prendre en charge de façon fiable et sécurisée. La solution mise en place s’appuie sur l’expertise reconnue d’Innov8 : sélection du robot, mise en œuvre des cas d’usage, sécurité, intégration et, très important, formation des équipes pour garantir une collaboration harmonieuse avec les robots Unitree.

Vers une nouvelle ère industrielle

Ce projet pilote positionne Novares et Innov8 comme de vrais pionniers. En effet, c’est l’un des tout premiers déploiements de robots humanoïdes dans une usine automobile d’Europe. Innov8, en tant que master distributeur et intégrateur de confiance, joue ici un rôle clé. L’entreprise permet ainsi de rendre cette technologie accessible, fiable et surtout adaptée aux réalités des environnements industriels.

Grâce à l’alliance des atouts technologiques d’Innov8 et de l’expérience industrielle de Novares, le projet veut réinventer le quotidien des opérateurs. L’idée : libérer les employés des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, tout en posant les bases d’une automatisation “responsable” et enrichissante. Un vrai pari sur l’avenir, qui montre une volonté d’accompagnement social dans la transformation du secteur.

À travers cette initiative, Novares et Innov8 franchissent une étape importante dans la transition robotique des usines européennes. Les deux entreprises affirment ainsi leur volonté d’aller de l’avant tout en valorisant l’expertise humaine. Que pensez-vous de cette collaboration ? La robotique humanoïde a-t-elle sa place dans nos usines ? Venez donner votre avis et partager l’article !

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 9 juillet 2026
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