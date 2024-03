Azar, l’application de chat vidéo fête ses dix ans

Azar fête son dixième anniversaire avec un bilan impressionnant à travers le monde et une détermination à conquérir le marché français. Depuis son lancement en 2014 par la société sud-coréenne Hyperconnect, et son acquisition par Match Group en 2021, l’application mobile de chat vidéo a su s’imposer comme une référence incontournable dans la technologie des rencontres en ligne.

Un succès mondial

La croissance mondiale continue sur 10 ans d’Azar s’explique par une combinaison de technologies de pointe et de stratégies marketing novatrices appréciées par la génération Z (population née entre 1997 et 2010). L’application mobile offre aux utilisateurs la possibilité de se connecter instantanément avec des millions de personnes, à proximité ou à l’autre bout du globe, via des chats vidéo où ils peuvent simplement « swiper » l’écran de leur smartphone. Cette approche transcende les frontières géographiques, culturelles et linguistiques, avec une traduction instantanée des échanges facilitée par l’intelligence artificielle.

Populaire au Moyen-Orient, en Europe et en Asie, Azar a cumulé, le mois dernier, 14,7 millions de chats vidéo. Selon Sensor Tower, les téléchargements d’Azar ont explosé durant le troisième trimestre 2023, avec des taux de croissance de 60 % en France, 32 % en Allemagne et 72 % au Royaume-Uni. En 10 ans, l’application, disponible en 18 langues, a comptabilisé plus de 147 milliards de matchings. Azar a enregistré 31,4 milliards d’appels vidéo fiables l’année dernière, soit 95 millions par jour.

Une approche révolutionnaire des rencontres en ligne

Cet expert de la tech développe des fonctionnalités répondant aux attentes des 18-24 ans, comme le « chat vidéo 1:1 », qui assure des connexions rapides et faciles, ou l’«Azar Live », qui permet de diffuser du streaming en direct. On peut également citer l’«1:1 Chat with Live Streamer », qui recommande des invités au contenu en direct, et l’ « AR filter », qui présente des graphismes réalistes. Grâce à cette gamme de fonctionnalités inédites, Azar a été désignée « Application de l’année » sur Google Play en 2015 et 2016.

L’innovation technologique comme moteur

Le succès mondial d’Azar réside aussi dans sa recherche d’innovation technologique. Hyperconnect a investi massivement dans la recherche et le développement (R&D) à travers son laboratoire national d’intelligence artificielle de premier plan. Cette approche permet d’offrir une expérience utilisateur performante et sécurisée, avec, entre autres, une reconnaissance d’images inappropriées, un système de surveillance en temps réel, des arrière-plans modifiables ou encore de la réalité augmentée.

Cette stratégie R&D a permis à Azar d’être la première plateforme à proposer la technologie WebRTC sur les appareils mobiles, qui garantit une communication stable à n’importe quel endroit, même dans les zones où le réseau est médiocre. Azar a aussi développé avec Google la traduction vocale en temps réel, capable de reconnaître la voix des utilisateurs puis de la retranscrire en sous-titres.

Cap sur le marché français

Fort de son succès mondial, Azar veut désormais conquérir la France. Avec une croissance déjà significative dans le pays, la plateforme semble bien positionnée pour étendre son empreinte sur le marché hexagonal. Grâce à son attachement à l’innovation technologique et sa capacité à répondre aux besoins changeants des utilisateurs, Azar reste une force dominante dans le secteur du chat vidéo, avec des perspectives prometteuses pour l’avenir.