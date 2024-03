La légendaire enceinte Cornwall de Klipsch : Puissance et précision en harmonie !

Dans le monde audio, certaines icônes se démarquent par leur histoire et leur qualité. C’est le cas de l’enceinte Cornwall de Klipsch, une marque américaine réputée pour son expertise en la matière. 65 ans après sa première commercialisation, cette enceinte s’impose toujours comme étant un fleuron de la gamme Heritage.

Le récit riche derrière l’enceinte Cornwall

La saga de l’enceinte Cornwall a débuté en 1959. Elle a été créée comme une alternative à l’enceinte Klipsch Heresy, avec pour objectif de servir de canal central entre deux enceintes Klipschorn. La fin de sa production en 1990 a suscité des protestations, menant à une pétition pour sa remise en production. 2006 sonne alors le retour de cette légende avec l’enceinte Cornwall III.

Aujourd’hui, l’enceinte Cornwall IV est enrichie d’améliorations variées. Elle conserve son design rétro tout en intégrant une allure modernisée et technologiquement à la pointe (nouveau logo, ajout d’un socle noir, grilles avec effet métallique, etc.). Ses medium plus détaillés, ses basses plus profondes et sa sonorité globale améliorée confirment sa place d’enceinte emblématique.

La puissance acoustique de la Cornwall IV

L’enceinte Cornwall IV ne manque pas de se distinguer avec une capacité à produire un son puissant de 102 dB à un mètre de distance avec un watt injecté. Catalyseur d’émotions, cette enceinte délivre un son riche et réaliste, tout comme l’enregistreur l’a souhaité.

Fabrication de la gamme Heritage

Afin de pallier au développement industriel, les enceintes de la gamme Heritage sont soigneusement assemblées à la main aux États-Unis, dans les ateliers à Hope, Arkansas. Chaque enceinte utilise un placage de bois issu du même arbre, assurant ainsi une paire de couleur et de grain similaires.

La Cornwall IV est disponible en trois coloris : Satin Black Ash, Natural Cherry et American Walnut. Vous pouvez l’acquérir via les revendeurs Klipsch agréés au prix public indicatif de 8,998€ la paire.

Voilà donc un bel hommage pour le 120ème anniversaire de son fondateur. Et vous, êtes-vous prêts à redécouvrir l’expérience audio avec CornWALL IV de Klipsch? N’hésitez pas à partager votre avis!.