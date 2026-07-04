Test – Accessoires Nacon PlayStation : les équipements qui améliorent le quotidien

La PlayStation 5 fait partie des consoles que j’utilise le plus au quotidien, aussi bien pour jouer quelques minutes que pour de longues soirées. Avec le temps, je me suis rendu compte que certains accessoires apportent un véritable confort, alors que d’autres finissent rapidement au fond d’un tiroir. Pendant plusieurs semaines, j’ai utilisé plusieurs accessoires Nacon afin de vérifier s’ils avaient un réel intérêt ou s’ils étaient simplement de jolis gadgets. Finalement, ces accessoires ont rapidement trouvé leur place dans mon installation grâce à leur simplicité d’utilisation et leur excellent rapport qualité-prix.

Notre avis en bref : Faut-il les acheter ?

Nacon propose ici une gamme d’accessoires cohérente, abordable et parfaitement adaptée à l’écosystème PlayStation. Aucun de ces équipements ne révolutionne l’expérience de jeu, mais chacun répond à un besoin bien précis. Leur installation prend seulement quelques secondes et leur finition inspire confiance. Ce sont des accessoires qui s’adressent aussi bien aux nouveaux possesseurs de PS5 qu’aux joueurs souhaitant compléter intelligemment leur installation sans dépenser une fortune.

La pochette de transport Nacon pour PlayStation Portal protège-t-elle réellement la console ?

La PlayStation Portal est un appareil que l’on transporte facilement, mais son grand écran mérite une protection sérieuse. Dès la première prise en main, cette pochette officielle Nacon inspire confiance. Sa coque rigide absorbe efficacement les petits chocs tandis que son revêtement extérieur paraît suffisamment robuste pour supporter une utilisation régulière dans un sac à dos.

À l’intérieur, la console est parfaitement maintenue. Rien ne bouge pendant le transport, même lorsque le sac est bousculé. J’ai notamment emporté la Portal lors de plusieurs trajets en transport et je n’ai jamais retrouvé l’écran couvert de poussière ou les joysticks déplacés. C’est un détail, mais il apporte une vraie tranquillité d’esprit.

La fermeture éclair est fluide et l’ensemble reste particulièrement compact. La pochette n’ajoute que très peu d’épaisseur, ce qui permet de la glisser facilement entre un ordinateur portable et quelques documents. J’apprécie également la qualité des finitions. Les coutures sont propres et les matériaux donnent une impression de solidité rarement rencontrée dans cette gamme de prix.

En pratique, cet accessoire est rapidement devenu indispensable. Je ne transporte désormais plus jamais ma PlayStation Portal sans cette protection. Pour quelques dizaines d’euros, le risque d’abîmer une Portal diminue considérablement. C’est exactement le type d’accessoire que j’aurais aimé acheter dès le premier jour.

Produit disponible sur Nacon Pochette de Rangement Officielle PlayStation Portal avec Compartiment intérieur pour l'adaptateur Secteur (Noir)

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La double station de charge Nacon simplifie-t-elle vraiment le quotidien ?

Recharger plusieurs manettes avec des câbles USB finit rapidement par devenir pénible et inesthétique. Entre les câbles qui traînent sur le meuble TV et les ports USB occupés, l’installation perd rapidement en élégance. Avec cette double station de charge, Nacon apporte une solution particulièrement simple.

L’installation demande moins d’une minute. Il suffit de brancher la station puis de déposer les deux DualSense sur leurs connecteurs. Les manettes viennent naturellement se positionner grâce au système magnétique et restent parfaitement stables pendant toute la recharge.

Au quotidien, c’est probablement l’accessoire que j’ai utilisé le plus souvent. Pendant qu’une manette recharge, la seconde reste disponible. J’apprécie également son encombrement réduit. La station trouve facilement sa place à côté de la console sans attirer l’attention. Son design reprend les codes esthétiques de la PlayStation 5 et s’intègre parfaitement dans l’installation.

Après plusieurs semaines, je n’ai constaté aucun faux contact ni problème de recharge. Les voyants permettent de vérifier rapidement l’état de la batterie sans devoir allumer la console. Encore une fois, Nacon privilégie ici l’efficacité plutôt que les fonctions inutiles. Son tarif reste particulièrement raisonnable au regard du confort qu’elle apporte. Une fois installée, il devient difficile de revenir à une recharge classique par câble.

Produit disponible sur Nacon Kit de ventilation intelligent pour PlayStation 5 "slim" avec capteur de temperature

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La batterie externe Nacon pour DualSense vaut-elle vraiment le détour ?

L’autonomie de la DualSense reste correcte, mais elle peut rapidement devenir un frein lors des longues sessions de jeu. J’ai déjà dû interrompre une partie parce que la batterie affichait ses derniers pourcentages. Avec cette batterie externe Nacon, le problème disparaît presque totalement.

L’installation est extrêmement simple. L’accessoire vient se fixer directement à l’arrière de la DualSense ou de la DualSense Edge sans nécessiter d’outil. Le maintien est excellent et, malgré quelques craintes au départ, la batterie ne bouge absolument pas pendant les parties.

En main, l’ensemble reste étonnamment équilibré. Le poids supplémentaire est bien réparti et je l’ai rapidement oublié après quelques minutes d’utilisation. J’ai notamment testé cette batterie sur plusieurs longues sessions de jeux d’action et de RPG dépassant les quatre heures. La différence est immédiatement perceptible puisqu’il n’est plus nécessaire de chercher un câble en pleine partie.

J’apprécie également le fait que la batterie puisse être rechargée indépendamment. Pendant qu’elle reprend de l’énergie, la manette reste disponible si besoin. Cette flexibilité est appréciable pour les joueurs qui enchaînent régulièrement plusieurs heures de jeu.

La finition est cohérente avec le reste de la gamme Nacon. Les plastiques sont de bonne qualité, l’assemblage est propre et l’accessoire s’intègre parfaitement au design de la DualSense. Rien ne dépasse de manière disgracieuse et l’ensemble conserve une apparence soignée. En pratique, cette batterie externe ne révolutionne pas la manette, mais elle apporte exactement ce que l’on attend d’elle : prolonger les sessions sans contrainte. Pour les joueurs réguliers, c’est un investissement rapidement rentabilisé.

Produit disponible sur NACON Station de Charge Double PS5 pour Manettes DualSense & Edge - Chargeur Rapide 3H, Éclairage RGB Personnalisable, Minuterie Programmable, Câble USB Inclus

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Le ventilateur Nacon pour PS5 Slim est-il réellement utile ?

Les accessoires de refroidissement sont souvent des gadgets. J’abordais donc ce ventilateur Nacon avec une certaine méfiance. Après plusieurs jours d’utilisation sur une PS5 Slim, mon avis est finalement bien plus positif. L’installation prend moins de trente secondes. Le ventilateur vient simplement se fixer à l’arrière de la console sans modification particulière. Aucun outil n’est nécessaire et le maintien est immédiatement rassurant.

Pendant les longues sessions de jeu, notamment sur des titres particulièrement exigeants, j’ai constaté une meilleure évacuation de l’air chaud. La console reste naturellement conçue pour gérer seule son refroidissement, mais cet accessoire accompagne efficacement la circulation d’air lorsque la machine est installée dans un meuble TV relativement fermé.

Autre bonne surprise, le niveau sonore reste discret. Même lorsque les ventilateurs tournent à pleine vitesse, ils restent largement couverts par le son du jeu ou celui du téléviseur. Je craignais un bruit permanent, mais ce n’est absolument pas le cas. Côté fabrication, Nacon reste fidèle à ce que j’ai observé sur les autres accessoires. Les plastiques sont solides, les ajustements sont précis et l’ensemble épouse parfaitement les lignes de la PS5 Slim. Rien ne donne l’impression d’avoir été ajouté à la va-vite.

Tout le monde n’aura pas besoin d’un ventilateur supplémentaire. En revanche, pour une console installée dans un espace peu ventilé ou utilisée quotidiennement pendant plusieurs heures, cet accessoire apporte une sécurité supplémentaire pour un tarif très raisonnable.

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La base de charge Nacon pour PS5 apporte-t-elle un vrai plus ?

Cette base de charge fait partie de ces accessoires que l’on achète souvent pour des raisons esthétiques, avant de découvrir qu’ils améliorent réellement le quotidien. L’installation est immédiate. La PS5 vient simplement prendre place sur son support et reste parfaitement stable.

La qualité de fabrication est excellente. Les ajustements sont précis et la finition est parfaitement en accord avec le design de la console. Une fois installée, cette base semble presque faire partie de la PS5 d’origine. Au-delà de l’aspect esthétique, elle améliore également l’organisation de l’espace. Ma console paraît mieux intégrée sur le meuble TV et l’ensemble inspire davantage de stabilité. C’est particulièrement appréciable lorsqu’il y a des enfants ou des animaux à la maison qui peuvent heurter accidentellement le meuble.

Pendant toute la durée du test, je n’ai constaté aucun mouvement parasite ni aucune faiblesse au niveau des fixations. L’accessoire remplit parfaitement sa mission sans chercher à ajouter des fonctions inutiles. Par ailleurs on peut y accrocher son casque, recharger ses manettes et ranger ses jeux proprement.

Son prix reste très accessible et, comme les autres accessoires testés, le rapport qualité-prix est difficile à prendre en défaut. Ce n’est certainement pas l’achat le plus spectaculaire, mais c’est probablement l’un des plus intelligents pour compléter une installation PlayStation.

Produit disponible sur Nacon Base de Charge pour Console Playstation 5 Slim

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Conclusion

Après plusieurs semaines d’utilisation, ces cinq accessoires Nacon m’ont laissé une excellente impression. Aucun ne cherche à révolutionner la PlayStation 5 ou la PlayStation Portal. En revanche, chacun répond à un besoin concret rencontré par de nombreux joueurs. C’est précisément ce qui fait leur intérêt.

J’ai particulièrement apprécié leur simplicité d’installation. En quelques secondes, chaque accessoire est opérationnel et s’intègre naturellement à l’écosystème PlayStation. Cette facilité d’utilisation est un vrai point fort, d’autant que la qualité de fabrication est homogène sur l’ensemble de la gamme. Les plastiques sont robustes, les ajustements sont précis et rien ne donne l’impression d’avoir affaire à des accessoires d’entrée de gamme.

Si je devais résumer cette série d’accessoires en une phrase, je dirais qu’ils ne sont pas indispensables pour jouer, mais qu’ils rendent rapidement le quotidien plus confortable. Une fois installés, il devient difficile de s’en passer.