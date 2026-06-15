Test – 007 First Light PS5 : 5 raisons (ou pas) d’y jouer

Depuis plusieurs décennies, James Bond incarne l’espion britannique par excellence. Entre gadgets, infiltration, action et élégance, la licence a marqué aussi bien le cinéma que le jeu vidéo. Avec 007 First Light, les développeurs prennent une direction intéressante en revenant aux origines du célèbre agent secret. L’objectif n’est pas de raconter une nouvelle mission de Bond, mais bien de montrer comment il est devenu le légendaire 007. Après plusieurs heures passées sur PS5, voici 5 raisons (ou pas) de vous lancer dans cette aventure d’espionnage particulièrement prometteuse.

Notre avis en bref

007 First Light réussit un exercice délicat : raconter les origines de James Bond tout en proposant une aventure moderne et spectaculaire. Entre infiltration, action et exploration, le jeu parvient à capturer l’esprit des films tout en empruntant de bonnes idées à des références comme Hitman ou Uncharted. Malgré quelques déplacements parfois rigides et l’absence de doublage français, l’expérience reste particulièrement immersive grâce à son scénario, ses graphismes et son ambiance soignée.

Produit disponible sur 007 First Light - Edition Specialiste (PS5)

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Raison 1 (Pour) : Une véritable origin story de James Bond

L’un des plus grands atouts de 007 First Light est sans aucun doute son scénario. Contrairement à de nombreux jeux inspirés de licences célèbres, celui-ci ne cherche pas simplement à reproduire les films. Il raconte les débuts de James Bond et explique comment il est devenu l’agent 007 que tout le monde connaît aujourd’hui. Dès les premières minutes, le joueur découvre un personnage encore en construction. Il possède déjà certaines qualités qui feront sa réputation, mais il doit encore apprendre à maîtriser son environnement et à faire les bons choix. Cette approche apporte une dimension plus humaine au héros et permet de s’attacher davantage à lui.

L’immersion fonctionne également grâce à la diversité des missions proposées. On voyage régulièrement d’un pays à l’autre, avec des environnements très différents. Certaines séquences privilégient l’infiltration tandis que d’autres mettent l’accent sur l’action ou l’investigation. Cette variété évite toute sensation de répétition.

Enfin, la mise en scène est particulièrement réussie. Les dialogues sont crédibles, les personnages secondaires ont de l’épaisseur et l’ensemble donne véritablement l’impression de participer à un film interactif de la saga James Bond.

Raison 2 (Contre) : Une version originale de qualité mais sans doublage français

Le choix de proposer uniquement les voix en anglais divisera certainement les joueurs. Les amateurs de version originale apprécieront immédiatement le travail réalisé par les acteurs. Les dialogues sonnent juste et l’accent britannique renforce l’identité de l’univers. Cependant, ce choix peut également représenter un frein pour une partie du public. Même si les sous-titres français sont parfaitement traduits, ils obligent parfois à détourner le regard de l’action. Durant certaines scènes dynamiques ou pendant les phases de déplacement, il devient nécessaire de lire rapidement pour ne pas perdre une information importante.

Pour les joueurs habitués aux productions PlayStation ou aux grosses licences proposant un doublage intégral en français, cette absence peut paraître surprenante. Elle casse parfois légèrement le rythme de l’aventure, notamment lors des longues conversations.

Cela reste néanmoins un défaut relatif. La qualité globale de la version originale permet rapidement de s’habituer à cette contrainte. Les puristes y trouveront même probablement un avantage, tant l’ambiance britannique est parfaitement retranscrite.

Raison 3 (Pour) : 007 First Light, un mélange réussi entre infiltration, aventure et action

L’une des bonnes surprises de 007 First Light est sa capacité à mélanger plusieurs genres sans jamais perdre son identité. Les développeurs ont visiblement étudié les meilleures références du secteur. Les séquences d’infiltration rappellent immédiatement Hitman. Observer les gardes, analyser les déplacements et choisir le bon moment pour agir procure une véritable satisfaction. Le jeu récompense régulièrement la discrétion et l’intelligence plutôt que la force brute.

À l’inverse, certaines missions adoptent un rythme beaucoup plus spectaculaire. Courses-poursuites, fusillades et scènes d’action évoquent clairement les productions Uncharted. Ces passages apportent de la variété et évitent que l’aventure ne s’enferme dans un seul style de gameplay.

L’ensemble est évidemment habillé par l’ADN James Bond. Gadgets, espionnage, personnages charismatiques et situations improbables sont présents tout au long de l’aventure. Le résultat fonctionne particulièrement bien et donne l’impression de vivre une véritable mission secrète. Cette diversité constitue l’un des principaux arguments d’achat du jeu.

Raison 4 (Pour) : Une réalisation technique impressionnante pour James Bond

Visuellement, 007 First Light fait partie des très belles productions disponibles sur PS5. Dès les premières heures, le niveau de détail saute aux yeux. Les environnements sont riches et crédibles. Chaque lieu possède sa propre identité visuelle et bénéficie d’un travail minutieux sur les textures, les effets de lumière et les animations. Qu’il s’agisse d’un complexe ultra-moderne ou d’une zone plus naturelle, tout paraît cohérent.

Les personnages profitent également d’une excellente modélisation. Les expressions faciales renforcent l’impact des dialogues et contribuent à l’immersion générale.

Durant le test, je n’ai rencontré aucun bug majeur susceptible de perturber la progression. Cette stabilité mérite d’être soulignée alors que de nombreux jeux ambitieux souffrent encore de problèmes techniques à leur lancement. Enfin, les jeux de lumière participent énormément à l’ambiance. Les scènes nocturnes, les intérieurs faiblement éclairés ou encore les effets météorologiques renforcent constamment le sentiment de participer à une aventure cinématographique.

Raison 5 (Contre) : Des déplacements qui manquent parfois de souplesse

Malgré ses nombreuses qualités, 007 First Light n’est pas exempt de défauts. Le principal concerne certaines mécaniques de déplacement. Les animations sont globalement réussies, mais elles peuvent parfois donner une sensation de rigidité. Certaines actions semblent légèrement scriptées et la liberté de mouvement n’est pas toujours aussi importante qu’espéré.

La course à pleine vitesse illustre parfaitement ce problème. Dans plusieurs situations, le jeu paraît imposer son propre rythme plutôt que laisser totalement le contrôle au joueur. Cette sensation reste ponctuelle mais elle peut frustrer lors de certaines séquences.

Heureusement, les développeurs compensent ce défaut grâce à une excellente gestion du rythme. Les scènes d’action spectaculaires s’enchaînent régulièrement et permettent de retrouver rapidement le plaisir de jeu. Ce point ne gâche donc jamais l’expérience, mais il empêche le titre d’atteindre l’excellence dans son gameplay.

Conclusion

007 First Light réussit son pari en proposant une aventure qui respecte pleinement l’univers de James Bond tout en modernisant sa formule. Son scénario captivant, son excellente réalisation technique et la variété de son gameplay constituent ses principaux atouts. Malgré l’absence de doublage français et quelques déplacements parfois rigides, l’expérience reste très agréable du début à la fin. Les amateurs d’action, d’infiltration et d’espionnage devraient y trouver largement leur compte.

Produit disponible sur 007 First Light - Edition Specialiste (PS5)

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