Test – AutoFull M6 Ultra 2.0 : la chaise gaming qui veut remplacer votre fauteuil de bureau

Les fabricants de chaises gaming sont nombreux à promettre une expérience de jeu incomparable, mais dans les faits, beaucoup de modèles se ressemblent. Un design inspiré des sièges baquets, quelques coussins pour les lombaires et la nuque, des accoudoirs plus ou moins réglables… et finalement peu de véritables innovations. C’est pourquoi j’étais particulièrement curieux lorsque j’ai reçu la AutoFull M6 Ultra 2.0. Sur le papier, cette chaise ne se contente pas d’être un simple fauteuil gaming. Elle ambitionne de devenir un véritable siège ergonomique capable d’accompagner aussi bien les longues journées de télétravail que les soirées de jeu qui se prolongent jusque tard dans la nuit.

Après plusieurs jours passés dessus, aussi bien pour rédiger des articles, monter des vidéos, traiter des photos que jouer sur PC et consoles, je peux dire que cette chaise m’a réellement surpris. AutoFull ne cherche pas uniquement à proposer un fauteuil spectaculaire. Le constructeur mise avant tout sur le confort, l’ergonomie et le bien-être de l’utilisateur.

Son tarif, qui dépasse largement celui d’une chaise gaming classique, place naturellement les attentes très haut. À ce niveau de prix, je n’attends pas seulement un siège confortable. Je veux un produit capable d’améliorer mon quotidien, de limiter la fatigue après plusieurs heures devant un écran et de justifier chaque euro investi.

C’est donc avec beaucoup de curiosité que j’ai installé cette M6 Ultra 2.0 dans mon bureau afin de remplacer temporairement mon fauteuil habituel.

Une première impression qui inspire immédiatement confiance

Dès la livraison, je comprends que je n’ai pas affaire à une chaise d’entrée de gamme. Le carton est imposant et particulièrement lourd. À lui seul, il donne déjà une bonne idée de la qualité de fabrication du produit.

J’apprécie immédiatement le soin apporté à la présentation. Chaque élément est parfaitement emballé et protégé. Les différentes pièces sont séparées afin d’éviter tout risque de rayure pendant le transport. Même les accessoires et la visserie bénéficient d’un rangement clair qui facilite énormément le montage.

Je retrouve également une documentation complète ainsi que les outils nécessaires. Il n’est donc pas nécessaire d’aller chercher une caisse à outils pour commencer l’assemblage.

J’aime toujours prendre quelques minutes pour observer les différents éléments avant de commencer le montage. Cela permet souvent de se faire une première idée sur la qualité générale du produit. Ici, je remarque immédiatement que les différents composants inspirent confiance. Les accoudoirs semblent particulièrement robustes, le vérin paraît massif et la base en étoile ne présente aucun défaut visible.

L’ensemble respire clairement le haut de gamme.

Un montage simple malgré un équipement très complet

En découvrant le nombre de fonctionnalités annoncées par AutoFull, je craignais un montage relativement complexe. Finalement, il n’en est rien.

La notice est claire et les différentes étapes s’enchaînent de manière logique. Les vis sont parfaitement identifiées et les éléments s’emboîtent facilement.

À lui seul, le dossier reste relativement lourd. Je conseille donc d’être deux personnes au moment de fixer cette partie si vous souhaitez gagner un peu de temps. Pour ma part, j’ai réalisé l’intégralité du montage seul. Cela reste parfaitement faisable, mais il faut simplement prendre son temps.

En une trentaine de minutes, la chaise était entièrement montée.

J’apprécie particulièrement le fait que rien ne force. Les différents ajustements tombent parfaitement en face et je n’ai jamais eu besoin de contraindre une pièce pour terminer le montage. C’est souvent le signe d’une fabrication sérieuse.

Une fois l’ensemble assemblé, la première chose qui me frappe est la stabilité du fauteuil. Aucun jeu, aucun bruit parasite, aucune sensation de fragilité. Dès les premiers instants, je sens que cette chaise est conçue pour durer.

Un design gaming… mais suffisamment sobre pour un bureau

Je dois reconnaître que je ne suis plus vraiment amateur des chaises gaming très extravagantes.

Pendant longtemps, les fabricants ont multiplié les couleurs vives, les formes agressives et les logos imposants. Aujourd’hui, je préfère largement un fauteuil capable de s’intégrer aussi bien dans un espace de travail que dans une salle dédiée au jeu.

De ce côté-là, AutoFull réussit un bel équilibre.

La M6 Ultra 2.0 reprend bien certains codes du gaming, notamment au niveau des formes du dossier, mais l’ensemble reste élégant. Le modèle noir que j’ai reçu est particulièrement réussi. Les touches dorées apportent une petite touche premium sans tomber dans l’excès.

Le logo AutoFull est présent, mais reste relativement discret. C’est un détail que j’apprécie énormément.

Le revêtement participe également à cette impression qualitative. Au toucher, les matériaux donnent immédiatement confiance. Les coutures sont parfaitement réalisées et je n’ai relevé aucun défaut d’assemblage.

Même après plusieurs jours d’utilisation intensive, la chaise conserve parfaitement son aspect d’origine.

Une qualité de fabrication qui rassure

En manipulant les différents réglages, je retrouve ce que j’attends d’un produit premium.

Les commandes tombent naturellement sous la main et offrent une bonne résistance. Rien ne paraît approximatif.

Le vérin fonctionne avec précision, les roulettes glissent parfaitement sur mon sol carrelé sans produire de bruit excessif et la base inspire une véritable sensation de solidité.

Les accoudoirs constituent probablement l’un des éléments les plus impressionnants du fauteuil. Leur mécanisme est particulièrement élaboré et permet une quantité impressionnante de réglages. Au premier abord, cela peut presque sembler excessif. Pourtant, au fil des jours, je me suis rendu compte que cette liberté de mouvement permet réellement d’adapter la chaise à chaque activité.

Lorsque je rédige un article, je positionne les accoudoirs différemment que lorsque je joue à la manette. Même chose lorsque je regarde une vidéo ou participe à une visioconférence.

Cette capacité d’adaptation est probablement l’un des grands points forts de la M6 Ultra 2.0.

Une ergonomie pensée pour les longues journées

C’est évidemment sur ce point que j’attendais le plus cette chaise.

Je passe très régulièrement entre huit et dix heures devant mon ordinateur. Entre la rédaction des articles pour Le Café du Geek, le traitement des photos, la préparation des tests et les différentes tâches professionnelles, je suis particulièrement attentif à la qualité du fauteuil que j’utilise.

Une mauvaise chaise finit toujours par se rappeler à moi en fin de journée, avec des douleurs dans le bas du dos ou une sensation de fatigue au niveau des épaules.

Dès mes premières heures passées sur la M6 Ultra 2.0, j’ai senti une différence. L’assise est généreuse sans être trop ferme, tandis que le dossier accompagne naturellement la colonne vertébrale. Mais c’est surtout le nouveau soutien lombaire dynamique qui attire rapidement mon attention.



C’est en utilisant la M6 Ultra 2.0 plusieurs jours de suite que j’ai réellement compris ce qui la différencie de nombreuses chaises gaming. Là où beaucoup de fabricants se contentent d’ajouter un coussin lombaire plus ou moins efficace, AutoFull a développé un véritable système de soutien dynamique.

Concrètement, le support lombaire suit naturellement les mouvements du dos. Lorsque je me penche légèrement vers l’avant pour écrire, il accompagne mon bassin sans devenir gênant. À l’inverse, lorsque je me cale au fond du siège pour regarder une vidéo ou jouer à la manette, il vient soutenir la courbure des lombaires avec beaucoup plus de précision.

Ce fonctionnement paraît anodin sur le papier, mais dans la pratique, la différence est réelle.

Au fil des heures, je me suis surpris à beaucoup moins changer de position pour essayer de soulager mon dos. Le maintien reste constant sans jamais donner l’impression d’être forcé. C’est probablement ce qui m’a le plus impressionné durant ce test.

L’assise mérite également d’être soulignée. Elle est suffisamment large pour permettre de bouger facilement sans être enfermé dans un baquet comme c’est souvent le cas sur les chaises gaming traditionnelles. J’apprécie pouvoir croiser légèrement les jambes ou changer régulièrement de posture lorsque je travaille plusieurs heures d’affilée.

La mousse utilisée offre un excellent compromis entre fermeté et souplesse. Je n’ai jamais ressenti de point de pression particulier, même après une journée complète passée devant mon écran.

Des réglages dans tous les sens… et ce n’est pas un défaut

La première fois que je me suis installé dans cette chaise, j’ai presque été surpris par le nombre de possibilités de réglages.

Les accoudoirs, notamment, sont particulièrement impressionnants. Ils peuvent monter, descendre, avancer, reculer, pivoter et même s’écarter largement. Au début, cela demande quelques minutes pour trouver la configuration idéale.

Mais une fois les bons réglages trouvés, difficile de revenir en arrière.

Lorsque je tape sur mon clavier, je préfère les rapprocher afin de mieux soutenir mes avant-bras. À l’inverse, lorsque je prends une manette pour jouer ou que je regarde un film, je les ouvre davantage afin de gagner en liberté de mouvement.

Cette polyvalence devient rapidement un vrai confort au quotidien.

L’appuie-tête est lui aussi très convaincant. Je l’ai ajusté assez rapidement à ma morphologie et je n’y ai pratiquement plus touché ensuite. Il soutient correctement la nuque lorsque le dossier est incliné sans pousser exagérément la tête vers l’avant.

Le dossier peut d’ailleurs s’incliner très largement. Je ne suis pas un grand utilisateur des positions totalement allongées, mais j’avoue avoir apprécié cette possibilité lors de quelques pauses entre deux sessions de travail.

Associé au repose-jambes escamotable, le fauteuil se transforme presque en chaise longue. Pour regarder une série ou simplement souffler quelques minutes, c’est un vrai plaisir.

Ventilation, chauffage et massage : les vraies surprises du test

Avant de recevoir cette M6 Ultra 2.0, j’étais assez sceptique concernant certaines de ses fonctionnalités.

La ventilation, par exemple, me paraissait davantage relever du gadget marketing que d’un véritable argument.

Finalement, c’est probablement l’une des fonctions que j’ai le plus utilisées.

Attention toutefois, il ne faut pas imaginer une climatisation intégrée. Les ventilateurs installés dans l’assise créent simplement un léger flux d’air qui limite l’accumulation de chaleur. En plein été ou après plusieurs heures passées assis, cette sensation est particulièrement agréable. Le dos et les jambes restent nettement moins échauffés qu’avec une chaise en similicuir classique.

Le chauffage constitue également une excellente surprise.

Je l’ai principalement utilisé le matin, lorsque mon bureau était encore relativement frais. La montée en température est rapide et procure immédiatement une sensation de confort. Ce n’est évidemment pas indispensable, mais une fois que l’on y goûte, on prend vite l’habitude de l’activer.

Le massage est en revanche la fonction qui m’a le moins convaincu.

Il repose sur un système de vibrations plutôt que sur un véritable mécanisme de massage. La sensation reste agréable pendant quelques minutes, notamment pour se détendre après plusieurs heures devant un écran, mais je ne peux pas dire qu’elle transforme réellement l’expérience.

Je considère davantage cette fonction comme un bonus que comme un véritable critère d’achat.

Une chaise aussi convaincante pour travailler que pour jouer

Ce qui m’a finalement le plus marqué, c’est que cette AutoFull M6 Ultra 2.0 ne s’adresse pas uniquement aux joueurs.

Durant toute cette période de test, je l’ai utilisée essentiellement pour travailler. Entre la rédaction des articles, le traitement des photos, les visioconférences et les tâches plus administratives, elle a remplacé mon fauteuil habituel sans difficulté.

En fin de journée, je ressentais nettement moins de fatigue dans le bas du dos. J’avais également moins cette envie de me lever régulièrement uniquement pour soulager mes lombaires.

Bien entendu, chacun possède une morphologie différente et le confort reste quelque chose de très personnel. Mais je pense sincèrement que cette chaise conviendra à un large public grâce à ses très nombreux réglages.

Les utilisateurs de grande taille apprécieront son dossier généreux tandis que les personnes de gabarit moyen profiteront d’une excellente adaptation grâce au soutien lombaire dynamique.

Ma conclusion sur la chaise d’AutoFull

Après plusieurs jours passés avec cette AutoFull M6 Ultra 2.0, je comprends beaucoup mieux pourquoi elle se positionne sur le segment premium.

AutoFull ne cherche pas simplement à proposer une chaise gaming de plus. Le constructeur a clairement voulu développer un fauteuil capable de remplacer un véritable siège ergonomique de bureau tout en conservant les codes esthétiques appréciés des joueurs.

Mission accomplie.

Ce que je retiens avant tout, c’est le confort général. Le soutien lombaire dynamique fonctionne réellement, l’assise est excellente et les possibilités de réglages permettent d’adapter précisément le fauteuil à sa morphologie.

J’ai également beaucoup apprécié les fonctions de ventilation et de chauffage. Contrairement à ce que je pensais au départ, elles apportent un véritable bénéfice au quotidien.

Le massage reste plus anecdotique, mais il ne remet absolument pas en cause les nombreuses qualités de cette chaise.

Évidemment, son prix représente un investissement conséquent. Mais après plusieurs jours d’utilisation intensive, je comprends où passe cet investissement. La qualité de fabrication, les matériaux utilisés et surtout le niveau de confort placent clairement cette M6 Ultra 2.0 parmi les meilleures chaises gaming que j’ai eu l’occasion de tester.

Si, comme moi, vous passez de longues journées devant un ordinateur, que ce soit pour travailler ou pour jouer, cette AutoFull mérite clairement de figurer en haut de votre liste.