5 raisons de jouer (ou pas) à F1 24

F1 24, la dernière itération de la célèbre franchise de Codemasters, fait tourner les moteurs sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Xbox One. Mais cette édition fait un pari audacieux : rendre la Formule 1 plus accessible au grand public. Entre innovations intéressantes et sacrifices pour séduire de nouveaux joueurs, ce nouvel opus mérite-t-il votre attention ? Voici 5 raisons (ou pas) de prendre le volant.

Raison 1 (Pour) : F1 24, une jouabilité plus accessible

Avec F1 24, Codemasters prend un virage vers une expérience plus accessible et moins punitive pour les néophytes. Cette approche rend le jeu plus agréable pour les joueurs occasionnels ou les débutants dans le monde des simulations de Formule 1. Les erreurs mineures, comme les freinages tardifs ou les sorties de piste, sont plus indulgentes, offrant une expérience moins frustrante.

Les options de personnalisation des aides à la conduite permettent d’ajuster le niveau de difficulté en fonction des compétences du joueur. Les débutants peuvent activer des fonctions comme le freinage assisté ou la trajectoire dynamique, tandis que les habitués du genre peuvent les désactiver pour un contrôle total. Ce choix favorise une large accessibilité et incite de nouveaux joueurs à s’essayer à la discipline.

Malgré cette simplification, les sensations restent plaisantes. La conduite conserve une certaine authenticité grâce à des physiques de véhicule bien travaillées. Les circuits emblématiques, comme Monza ou Silverstone, sont toujours aussi exaltants à parcourir, et le sentiment de vitesse est intact. Si vous cherchez une entrée en matière dans l’univers de la F1, F1 24 est une excellente porte d’entrée.

Raison 2 (Pour) : Des modes de jeu variés

F1 24 compense l’absence du mode narratif « Breaking Point » par une variété d’autres modes de jeu. Le mode Carrière reste l’un des piliers du titre. Vous pouvez commencer en Formule 2 avant de gravir les échelons vers la F1, offrant une progression immersive et satisfaisante. Les décisions prises au fil des saisons, comme choisir les sponsors ou négocier un contrat, ajoutent une couche de stratégie bienvenue.

Le retour du mode F1 World est une autre belle addition. Ce hub regroupe des défis variés, allant des courses en ligne compétitives aux événements hebdomadaires contre l’IA. Ce mode propose une grande rejouabilité, permettant aux joueurs de s’améliorer constamment et de comparer leurs performances avec d’autres.

Pour les amateurs de multijoueur, le mode en ligne reste solide. Les options de course personnalisées, les classements et les championnats eSports donnent une vraie dimension communautaire au jeu. Si vous aimez rivaliser avec d’autres joueurs ou tester vos compétences dans des environnements compétitifs, F1 24 offre un terrain de jeu complet.

Raison 3 (Contre) : Une orientation trop arcade pour les puristes

L’un des choix les plus controversés de F1 24 est son virage vers une jouabilité plus arcade. Ce parti pris, bien qu’idéal pour les novices, a déçu une partie des joueurs expérimentés. Ces derniers reprochent au jeu de sacrifier la profondeur et la précision qui faisaient la force des précédents opus.

Les monoplaces sont trop faciles à maîtriser pour des pilotes aguerris. Les sensations réalistes, autrefois l’apanage de la franchise, semblent diluées. Le manque de complexité dans la gestion des pneus, des freins ou des réglages du véhicule réduit la satisfaction des joueurs recherchant un véritable défi technique.

Pour les puristes, ce choix donne une impression de « casualisation ». La transition entre simulation et arcade, bien que pensée pour plaire à un large public, risque d’aliéner les fans historiques de la série. Si vous recherchez une expérience de simulation authentique, cette édition pourrait vous frustrer.

Raison 4 (Contre) : Des graphismes vieillissants

Malgré les capacités des consoles de nouvelle génération, F1 24 peine à impressionner sur le plan visuel. Le moteur graphique EGO, bien qu’optimisé, commence à montrer ses limites. Les textures des circuits et des décors manquent de finesse, et les effets visuels, tels que les reflets ou les ombres, semblent datés. Sur certains circuits, les environnements paraissent figés, donnant un aspect « générique » à l’expérience.

Les animations des pilotes dans les stands ou les cinématiques manquent également de dynamisme. Comparé à d’autres jeux de sport récents, F1 24 semble en retard. Même si l’immersion reste correcte grâce à une modélisation fidèle des circuits, les graphismes ne répondent pas aux attentes des joueurs en quête de réalisme visuel en 2024.

Raison 5 (Contre) : L’absence du mode narratif « Breaking Point »

Le mode « Breaking Point », introduit dans F1 2021, avait marqué les esprits par son approche scénarisée. Ce mode permettait aux joueurs de vivre une aventure au cœur des intrigues du paddock, avec des personnages attachants et des rivalités captivantes. Son absence dans F1 24 est une véritable déception pour ceux qui appréciaient cette immersion narrative.

Ce retrait laisse un vide. Les autres modes, bien qu’efficaces, ne parviennent pas à compenser ce manque. Pour les joueurs attachés à cette dimension narrative, cette absence réduit l’intérêt du titre.

Produit disponible sur EA SPORTS F1 24 Standard Edition PS5 | Jeu Vidéo | Français

Voir l'offre 39,99 €